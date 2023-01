Vi skal ikke mere end et par år tilbage for at finde den modsatte situation. Dengang var der mangel på biler, og på visse mærker var brugtvognsprisen højere end prisen på en ny model!

Men vil man sælge sin bil nu og har lånt hver en krone, da man købte, risikerer man at blive teknisk insolvent. Det er præcis samme mekanisme som på boligmarkedet.

Så er det virkelig nødvendigt at købe Tesla, når man kan få en udmærket Toyota?

Næste led i kæden er luksusvarer. Som navnet antyder er det en luksus, man tillader sig selv, når der er overskud, og man gerne vil vise det.

B&O er et klassisk eksempel på en luksusvare, der altid rammes, når økonomien strammer til. Ikke alle har behov for en højttaler til en kvart mio. kr., når boligen er blevet en hel mio. mindre værd.

Et andet dansk designikon, Montana, er allerede begyndt at afskedige medarbejdere, fordi efterspørgslen efter de karakteristiske reoler er faldet mærkbart.

Det siges, at lysten til at købe Rolex- og andre ure i den dyreste ende er blevet så lille, at de mange salgskanaler på internettet er ved at blive tilstoppet. Vi er her stadig på anekdoteplan, men anekdoten giver mening.

Allerede nu, inden vi kan erklære officiel krise, er der nogle håndfaste eksempler på kriseadfærd.

Flere og flere specialbutikker giver op. Økologi begynder også at minde om et luksusfænomen. Flere økologiske kvægproducenter er allerede begyndt at sende deres avlsdyr til slagtning – altså de dyr, der skal sikre forretningen fremadrettet.

Der er med garanti flere eksempler.

De karakteristiske krisetegn er der altså allerede. Hvad kan vi så bruge den viden til?

Det er på mange måder nyttig viden – ikke mindst for hovedparten af os, der har en sund økonomi efter overraskende mange gode år med lave renter og stigende bolig- og aktiepriser. Nu falder aktierne og boligerne i værdi, men vi skal lige huske på, hvor store gevinster, vi har fået de senere år. Der er tale om historisk høje gevinster.

Det giver mening, at priserne falder. Københavns boligmarked er blevet lukket land for førstegangskøbere, der ikke har opsparing med eller familielån fra friværdifyldte mor og far. Danskere med mellemindkomster har ikke råd til at købe.

Det holder ikke i længden.

Aktiekurserne har været holdt oppe af rentedoping fra centralbankerne. Det har været umuligt at få et fornuftigt afkast af penge i banken eller obligationsinvesteringer. Hvad gør man så? Køber aktier.

Nu får man både rente af sin opsparing og gevinst på obligationerne. Hvad gør man så? Sælger aktier.

Langt de fleste af os har meget at tære på, og vi kan derfor bare lade være med at erklære krise. Sværere er det ikke.