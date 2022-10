Lars Løkke har en plan. Som Egon Olsen

»Det er tiderne, Hans Christian!« Det er svært at afgøre ved netop disse tider, om landet er mest truet udefra eller indefra. Vælger vi de rette ledere til at mobilisere folk over for de globale trusler? Ingen partier har kunnet formulere noget, der taler til befolkningen som helhed. Alle taler for deres syge moster.

Landet