Det er åbenbart en forudsætning for at være politiker, mediefolk og økonomer, at man er enøjet

Derimod kan arbejdskraftmanglen imødegås ret så hurtigt, hvis efterspørgslen efter arbejdskraft fra andre områder reduceres. Danmark har virkelig gode muligheder herfor. Det har nemlig aldrig nogen sinde været så oplagt som nu at revaluere kronen med f.eks. 3-5 pct.

Det skyldes, at vi i de seneste 5 år i gennemsnit hver eneste dag, inkl. lørdage, søndage og helligdage, har haft et betalingsbalanceoverskud på over ½ mia. kr. – nu svarende til over 8 pct. af BNP. Dette vil naturligvis lette presset på arbejdsmarkedet, da eksporten vil falde noget, ligesom importen vil øges, hvad der bidrager til, at vi kan komme af med noget af vores uholdbart store betalingsbalanceoverskud.

Det vil ikke blot frigøre arbejdskraft til de anførte problemområder, men vil også direkte reducere inflationen, idet importerede varer og tjenester umiddelbart vil få lavere priser i danske kroner, hvad der er yderst vigtigt i inflationsbekæmpelsen, da inflationen – ikke mindst via de betydeligt højere energipriser – især kommer fra udlandet. Og hvis 3-5 pct. ikke er nok, kan det jo gentages.