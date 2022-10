Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

30/10/2022 KL. 10:00

Vi er vist mange, der trænger til en opstrammer før festdagen

Valgkampen er et flimmer, og alle dagsordener rammer som små bløb i en vandpyt, også de allervigtigste. Det er sådan, vi kommer til at huske valgkampen 2022. Nogen festdag tegner tirsdag faktisk ikke til at blive, men nu må vi hver især gøre op, hvad der er vigtigst for os. Forhåbentlig bliver det ikke honninghjerter.