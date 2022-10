Kun en politisk spøgelsesbilist frygter ikke valgkampens centrifugalkraft

De fleste kender lyden af en accelererende centrifuge. Først 200 omdrejninger. Så 400. Og til slut 1.400 vilde omdrejninger, der får vaskemaskinen til at ryste og hoppe, mens tøjet slynges ud til siderne. Når lågen åbnes, hænger det fladmast ude langs tromlens kant for derefter at klaske sammen i bunden af maskinen.

Vi er i