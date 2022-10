Marianne Haarnagel og hendes hund, Daisy, bor i Tinglev i grænselandet, og alting stiger. Også hundemad. Så Marianne Haarnagel tager tit en tur over grænsen for at købe mad til Daisy, men hun har en hjemmels-udfordring, som regeringen siger, for den slags svipture er ikke tilladt for en kontanthjælpsmodtager, så nu vil kommunen trække i hendes hjælp. Det er for galt.