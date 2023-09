Røde Halvmåne: Mindst 11.000 er omkommet i Derna

De libyske sundhedsmyndigheder har tidligere oplyst, at mindst 5500 mennesker mistede livet i byen.

Borgmester Abdulmenam Al-Ghaiti sagde onsdag, at han frygter, at op mod 20.000 mennesker er omkommet i Derna, som ligger i den østlige del af Libyen.

Tidligere torsdag anslog libysk Røde Halvmånes pressechef over for mediet BBC, at dødstallet havde passeret 10-11.000, og at omkring 20.000 fortsat er savnet. Disse tal omfatter også andre oversvømmede områder i landet.

Hjælpeorganisationen siger videre, at omkring 2000 lig er skyllet i havet som følge af oversvømmelsen.