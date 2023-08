Det splittende amerikanske raseri 

Amerikanerne gyser mere og mere ved tanken om, at USA nærmer sig det næste stormfulde valg. Stemningen er dyster. Ifølge en meningsmåling, som avisen The New York Times offentliggjorde den 1. august, mener kun 23 pct. af amerikanerne, at landet er på »rette spor«, mens 65 pct. mener, at landet er på vej i den »forkerte retning«.