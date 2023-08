Det er for tidligt at afblæse det europæiske højresving

Ingen vandt det spanske valg, og de sidste optællinger peger i retning af et omvalg. På trods af det uklare resultat er det tydelig, at det nationalkonservative Vox-parti ikke fik den kongemagerrolle, det var blevet spået før valget. Men det er for tidligt at afskrive højredrejningen i Europa.

Ved valget gik de spanske konservative