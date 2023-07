Søn til tidligere præsidentbejler får otte års fængsel i Belarus

33-årige Eduard Babarikos dom blev meddelt af det statslige nyhedsbureau Belta og talsmænd for Viktor Babariko på det sociale medie Telegram.

Retssagen, hvor Eduard Babariko er dømt, anses hverken for at være fri eller fair.

Babariko var anklaget for skatteunddragelse, at opildne til had samt støtte til en organisation, der opfordrer til masseuro.

Sønnen til den tidligere præsidentbejler skal også betale en bøde svarende til 15.000 danske kroner.

Anklagerne krævede ti års fængsel til Eduard Babariko.