21/06/2023 KL. 09:00

Kan Ungarn indtage EU’s formandsstol?

Der er strenge krav til et lands demokrati og retsprincipper for at få lov til at komme med i EU. Men når man først er inde, er der stærkt begrænsede muligheder for at sanktionere et land, der bryder principperne – og at blive smidt ud findes slet ikke som mulighed.