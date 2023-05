EU bliver Danmarks vigtigste allierede

I går fejrede vi de 50 år, som Danmark har været med i EF og EU.

50 år med fred, velstand og udvikling. 50 år, hvor vi fik et indre marked, en udvidelse mod øst, og hvor vi sammen trak os igennem finanskrisen, migrationskrisen og coronakrisen, der alle skulle håndteres i rekordfart. For ikke at tale om krigen i Ukraine.