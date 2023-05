Dette er et internationalt debatindlæg: Jyllands-Posten har sammensat et korps af kommentatorer, der debatterer og analyserer verden omkring os.

03/05/2023 KL. 08:00

EU fører valgkamp i korruptionens skygge

Man begynder at kunne mærke det hele vejen rundt i EU-systemet: Der er kun godt og vel ét år til, at EU går mere eller mindre i stå på grund af valg. Med en korruptionsskandale under oprulning er det dog med en vis grad af nervøsitet, at MEP’erne begynder at se frem mod at møde vælgerne.