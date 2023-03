Importen af russisk gas skal stoppes

Ved indgangen til 2023 importerede EU 10 pct. af sin gas fra Rusland. Da Danmark er tilkoblet EU’s indre marked for gas, gælder det også os.



At det kun er 10 pct., skyldes mest Putin. Det er ham, der har besluttet at stoppe for gaseksporten til EU, ikke os, der har ønsket at stoppe importen fra ham. Så stor var vores offervilje