Macron står vakkelvorn tilbage

Den franske præsident valgte i absolut sidste øjeblik at omgå parlamentet og i stedet gennemtrumfe en pensionsreform via dekret. Lovligt ifølge fransk grundlov, men ikke ligefrem i tråd med hans tidligere motto om at gøre tingene på en ny og inddragende måde. Protesterne kom da også omgående i samfundet.

Macrons parti tabte