Slyngelstaten Rusland vil udvikle sig til en global udgave af Iran

I januar meddelte man fra britisk side, at man havde opdaget et stort cyberangreb på det britiske postvæsen, som havde skabt »alvorlige driftsforstyrrelser« i de computersystemer, der sender post til udlandet. De var hurtige til at skyde skylden på russiske hackere, som lod til at agere med tilladelse – om ikke efter instrukser – fra den