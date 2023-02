Erdogan spiller frækt spil mod Vestens sekulære demokratier

Midt i vor fortvivlelse og sorg over Ruslands invasion af Ukraine var der dog et lys i mørket: Vore nordiske venner Sverige og Finland meddelte, at de nu søgte optagelse i Nato. Den glade meddelelse havde vi og vore alliancepartnere ventet på i knapt 75 år.

De to lande behøvede så vist ingen forundersøgelse inden optagelsen – her var, det vidste alle, tale om to urokkelige super-demokratier, som også militært kunne leve op til Natos strenge samarbejdskrav. Finland med et af Europas allerbedste forsvar, Sverige lidt haltende, hvad angår militærinvesteringer, men er på dramatisk vej op.