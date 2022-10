Dette er et internationalt debatindlæg: Jyllands-Posten har sammensat et korps af kommentatorer, der debatterer og analyserer verden omkring os.

05/10/2022 KL. 08:45

Husk at spørge din kandidat om EU

Valget er over os, og målinger tyder på, at vælgerne denne gang er særligt optagede af sundhed, økonomi og miljø og klima. Men vi må ikke glemme at diskutere Danmarks forhold til resten af verden – det har nemlig også afgørende betydning for ovennævnte.