18/04/2022 KL. 08:00

Kina har lempet sin nul-covid-politik en smule, men kunne gøre langt mere

Den kinesiske ledelses beslutning om at skjule sandheden om coronavirus og den trussel, som den udgjorde, var det, der fik den spredt verden over. Efter at Li Wenliangs død udløste et stormvejr på de kinesiske sociale medier, udråbte staten ham til helt.