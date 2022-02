Hvad bilder Putin sig egentlig ind? Der skal kun én despot til at bringe verden på randen af krig

Hvem tror Putin, han er? Det er helt utroligt, at en enkelt despot kan bringe Europa på randen af krig. Drevet af magtbegær og ønsket om at genskabe en sfære af russisk dominans har han spundet løgne om en påstået trussel fra Nato og Ukraine. Præsident Putin drømmer sig tilbage til det hedengangne Sovjetunionen, som herskede over Ukraine og en række andre lande i Kaukasus og Centralasien. Hans største frygt er et frit, demokratisk og velstående Ukraine, der blandt den russiske befo