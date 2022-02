De rige lande tøver med at blande sig i uroligheder i områder langt væk – og spørgsmålet er, hvor klogt det er?

I de dage og uger, der fulgte efter terrorangrebene i New York og Washington den 11. september 2001, opstod der konsensus om, hvordan man bedst kan forhindre lignende katastrofer i fremtiden. Politiske ledere advarede os om, at store, uregulerede landområder kunne blive arnested og træningsplads for ekstremister. På den måde ville lande, som ikke producerer meget af værdi, kunne begynde at eksportere vold, flygtninge og uro.