Hvad venter Europa på?

Hvad vil der ske, når Ruslands indsættelse af soldater ved den ukrainske grænse er fuldført? Vil den russiske præsident, Vladimir Putin, give ordre om at angribe i sin iver efter at fratage et af Ruslands nabolande – en suveræn stat, som er medlem af både FN og Europarådet – dets uafhængighed og tvinge det tilbage under Kremls åg?