Søren Espersen: Vi har fået nok af alverdens stammekrige på dansk jord

Søren Espersen (DF) er formand for Udenrigspolitisk Nævn.

Det er ikke fair, at det danske folk igen og igen tages som gidsel. Det er ikke fair, at Danmark igen og igen – og stadigt hyppigere – skal lægge jord til alverdens stammekrige og alverdens dødssyge religiøse krige, som ret beset ikke rager os en høstblomst, og som vi hverken har lod eller del i.

Der er ingen rimelighed i, at vort hårdt prøvede politi og efterretningstjenester bruger enorme kræfter, mandskab og millioner for ustandselig at rende og agere bodyguards for udenlandske personer, som vi ikke aner en kæft om, og som i virkeligheden lige så godt kunne være fjender som venner.

Så er det eksempelvis en gruppe iranere, som hader og bekæmper en anden gruppe iranere. Så er det en gruppe tyrkere, som hader og bekæmper en anden gruppe tyrkere så meget, at i hundredvis af tyrkiske skolebørn skifter skole. Så er det sunni-muslimer og shia-muslimer, som gensidigt hader og bekæmper hinanden. Så er det irakere mod irakere eller irakere mod iranere. Så er det kashmirfolk mod kashmirfolk. Så er det saudier mod yemenitter, og hvad ved jeg.

Det eneste, der 100 pct. kendetegner samtlige grupper og modgrupper, er, at de officielt – mærkeligt nok – allesammen er ægte demokrater, og at de alle sammen kæmper helt vildt for menneskerettigheder. Ja, der er da slet ingen grænser for, hvor stor og varm kærlighed hver enkelt gruppe og modgruppe nærer netop for demokrati og menneskerettigheder …

Er de i opposition til den siddende regering dernede et eller andet sted derude i de varme lande, bliver de i dansk presse til ”progressive og demokratisk sindede systemkritikere”, mens regeringen dernede repræsenterer et undertrykkende diktatur. Lige indtil de to grupper bytter roller, så systemkritikerne bliver et undertrykkende diktatur, og den tidligere regering bliver systemkritikere.

Hold op, hvor har man oplevet farcen igen og igen – så det ene sted, så det andet sted på kloden. Stærkt underholdende, selvfølgelig – og godt til at give anledning til timevis af ekspertvurderinger i radio, tv og i aviserne. Og timevis af endeløse debatter i Folketinget.

Ikke fordi jeg har noget imod debatterne – jeg deltager skam flittigt i dem. Men det var nu alligevel skønnere i gamle dage, hvor vi jo nok kunne diskutere den endeløse række af eksotiske stammekrige, og religionskrige, og hvor vi nok ved læselampens skær, intellektuelle som vi var (!), kunne nedsvælge spalte op og spalte ned af udenrigssiderne i Politiken og Berlingske, inden aftensmaden var klar.

Men, kammerater, vi havde dæleme ikke stammekrigere eller religionskrigere løbende rundt for at slås med hinanden i vore hyggelige gader i gamle Kongens København. Politiet dengang oparbejdede ikke i titusindvis af overarbejdstimer på at skille iranere fra iranere eller tyrkere fra tyrkere eller på døgnet rundt at bevogte tvivlsomme ”oprørsledere” eller ”systemkritikere”.

Nej, det er ikke fair, at det har udviklet sig, som det har. Det er ikke fair og ordentligt i forhold til politiet – og ikke fair og ordentligt i forhold til det danske folk.

Gang på gang har skiftende justitsministre med beklagende mine fortalt os, at det, der foregår, er ”ganske uacceptabelt” – og at det ikke hører Danmark til. Men hvornår tager man fat på de udlændinge herhjemme, som – under dække af at være medlemmer af fredelige og demokratiske støtteorganisationer – yder direkte eller indirekte assistance til skøre militante selvmordsbombere, jihadister og det, der er værre?

Netop dette med at have to søjler: en fredelig og demokratisk og en militant er det rene og skære frit opfundne vrøvl og bør ikke længere accepteres. Det Muslimske Broderskab betegner eksempelvis sig selv som en fredelig og demokratisk forening – mens Hamas, Al-Qaeda og Al-Nusra og andre grupper gør alt det beskidte arbejde. Herhjemme har vi asylanter, som på samme måde dækker sig effektivt ind i demokratiske klædninger, mens andre gør det beskidte.

Det her går bare ikke længere.