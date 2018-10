David Ignatius er kommentator ved The Washington Post og skriver fast i Jyllands-Posten.

Når man læser Greg Millers

medrivende nye bog om, hvordan præsident Donald Trump er filtret ind i efterforskningen af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, er det slående, hvor mange af præsidentens vanskeligheder der er selvforskyldte. Trump ser fjender overalt; han skulle tage at se sig selv i spejlet.

Bogens titel er ”The Apprentice”, der betyder lærling eller nybegynder. Det var også titlen på et realityshow, som Donald Trump medvirkede i som vært. Showet blev lanceret i en dansk version med titlen ”Hyret eller fyret”.

Som bogens ironiske titel fastslår, har Trump været ”The Apprentice” i Det Hvide Hus. Han var ny i ledelse af et land og er blevet holdt oppe af følgagtige tilhængere og sit eget indbildske ego.

På den baggrund har han begået den ene fejl efter den anden: Han forvandlede små problemer til store problemer; han troede, at han kunne fremsætte forkerte oplysninger, manipulere og undgå at blive opdaget. Men han tog fejl igen og igen.

Var Rusland indblandet i tilblivelsen af denne usandsynlige historie? Klogt nok overlader Greg Miller den vurdering til Robert Mueller, der forestår ovennævnte efterforskning. Men læserne af denne beretning om overmod husker måske dommen over Napoleons henrettelse af en fransk adelsmand i 1804: »Det var værre end en forbrydelse, det var en fejl.«

Miller er min kollega her på The Washington Post, og hans bog er blevet til på baggrund af artikler, som han selv og mange andre på avisen har skrevet, så jeg er næppe nogen objektiv læser. Bogen viser noget, som gør os stolte af at være journalister på The Washington Post.

Man finder ingen citater, der får én til at tabe kæben af forbløffelse som i Bob Woodwards seneste bog, ”Fear”. Millers bog er ganske enkelt en journalists omhyggeligt skrevne beretning om, hvordan dette usandsynlige præsidentembede foldede sig ud – og hvor mange af Trumps vanskeligheder der har været selvforskyldte.

Miller opregner en lang række fejl, der begynder under valgkampen. Da Trump aflægger besøg på The Washington Post i marts 2016, er han meget ivrig efter at præsentere sit hastigt sammensatte team af udenrigspolitiske rådgivere. Alle var så godt som ukendte, men to blev senere meget berømte:

Carter Page, som var en ukendt økonom, der, skulle det vise sig, havde været i det amerikanske forbundspolitis, FBI’s, søgelys grundet sin kontakt til en russisk spion i 2013; og George Papadopoulos, der erkendte at have løjet om sin kontakt i 2016 til personer, der havde forbindelse til det russiske styre.

Hvordan kom disse personer på Trumps liste over rådgivere? Hvorfor var de så ivrige efter at tale med russiske kontaktpersoner under valgkampen? Ligesom så meget andet i historien om Trump og Rusland er det et mysterium.

Miller beskriver Trump som »underligt underdanig rent personligt«, selv da hans efterretningschefer briefede ham i januar 2017 om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg. Han fortæller James Clapper – den skaldede, firskårne leder af den nationale efterretningstjeneste (hvilket han ikke er længere, red.) – at han »så godt ud på tv« under en nylig høring.

I juli 2017 krævede han en erklæring om, at det møde, som hans søn, Donald Jr., havde et år tidligere med en russisk advokat, der stillede snavs om Hillary Clinton i udsigt, rent faktisk drejede sig om »adoption af russiske børn«.

Han lytter knap nok til briefingen og indskyder sin egen konklusion om, at »der var ikke nogen påvirkning af resultatet, vel?«. Han begiver sig ud i det, der skulle blive en altopslugende skandale om hans præsidentembede uden tilsyneladende at tage sig synderligt af det.

Muren af benægtelser blev bragt til at vakle, da det påvistes, at Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, havde løjet om sine samtaler med den russiske ambassadør i USA, Sergej Kislyak. Trump tror tilsyneladende, at han kan bluffe og tromle sig frem.

Han siger til daværende FBI-direktør James Comey, at Flynn »har alvorlige problemer med sin dømmekraft«, og tilkalder så nogle uger senere Comey og siger: »Jeg håber, at du ser dig i stand til at slippe dette, lade Flynn slippe.«

Da Trump fyrede Comey i maj 2017, skete det først under foregivelse af, at det var vicejustitsminister Rod Rosensteins idé. Det chokerede Rosenstein på en måde, der giver dønninger i regeringen den dag i dag.

Trump »forudså ikke, hvordan Rosenstein ville reagere på at blive manipuleret med, eller forstod ikke, hvordan en frustreret vicejustitsminister kunne komplicere tilværelsen for en præsident«, skriver Miller.

»Man kan vanskeligt overdrive størrelsen af de selvforskyldte sår, som Trump pådrog sig ved at fyre Comey. Han, der har opbygget sit image på et formodet talent for at fyre folk, har forkludret denne sag i bemærkelsesværdig grad,« konkluderer Miller.

En afslørende passage beskriver, hvordan Trump i balladen om Comey lagde stærkt pres på direktøren for den nationale efterretningstjeneste, Daniel Coats, og sikkerhedstjenesten NSA’s direktør, admiral Michael Rogers.

Trump bad Daniel Coats om at »tage affære over for Comey for at få FBI til at opgive sin efterforskning mod Flynn« og bad Daniel Coats og Michael Rogers om »at udsende offentlige erklæringer om, at deres tjenester ikke havde beviser for nogen koordinering mellem Trumps valgkampsorganisation og Rusland«. Disse embedsmænd levede op til deres embedsløfte og nægtede.

Trumps opfattelse af, at han kan tromle sig frem, blev igen tydelig, da han i juli 2017 krævede en erklæring om, at det møde, som hans søn, Donald Jr., havde et år tidligere med en russisk advokat, der stillede snavs om Hillary Clinton i udsigt, rent faktisk drejede sig om »adoption af russiske børn«.

Trumps rådgivere havde argumenteret for en »flatterende erklæring«. Trumps erklæring var »en kolossal forvanskning af kendsgerningerne«, skriver Miller og endnu en forbavsende fejl.

Hvordan kan det være, at Trump så tit opfører sig som et bytte, som er fanget i et net, og som tilsyneladende bliver viklet mere og mere ind i nettet, for hver bevægelse han foretager? Det er den fremtrædende gåde, der aftegner sig i Millers fine bog.