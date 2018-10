Karin Riis-Jørgensen er senior advisor i Kreab og fhv. medlem af EuropaParlamentet (V).

Europa-Parlamentet vedtog

i sidste måned at indlede en såkaldt artikel 7-procedure mod Ungarns regering for overtrædelse af EU’s værdier. At undersøge demokratiets tilstand i et EU-medlemsland er følsomt og kræver omhyggelighed. Parlamentets rapport valgte den rigtige tilgang: faktabaseret, sober og afbalanceret.





Fakta taler for sig selv. Valgene foregår ikke på oplyst grundlag. Medierne er ikke frie. Migranter bliver mishandlet. Mindretal som jøder og romaer bliver chikaneret. Domstolenes uafhængighed er truet. Altså brud på EU’s grundlæggende værdier som frihed, demokrati, lighed og retsstat.





Premierminister Viktor Orbán henviser til, at han gør, hvad hans vælgere ønsker. Medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer også vælgere. Mange vælgere kan ikke forstå, at Viktor Orbán kan bryde de fælles regler og samtidig modtage mange EU-midler. Der er altid to sider af en mønt.

Der er ikke tale om heksejagt eller tilsidesættelse af Ungarns demokratiske rettigheder. Tværtimod. Igangsættelse af artikel 7-proceduren hviler på respekt for de fælles regler. Det fornærmer ikke Ungarns ære, som Orbán hævder. Den kristendemokratiske politiske familie, hvor Orbáns parti, Fidesz, hører til, har også mistet tålmodigheden.





Kansler Merkel råber vagt i gevær. Ligeså den østrigske kansler Sebastian Kurz. Men det afholder ikke DF’s Morten Messerschmidt fra at forsvare Orbán. Det er da tankevækkende.





Statsministeren må sammen med sine kollegaer, nok minus Polens, følge sagen til dørs ved at bruge det kommende EU-budget til at lægge maksimalt pres på Ungarn.







Artikel 7-proceduren bygger på EU’s traktat. I modsætning til den skammelige boykot af den østrigske regering i 2000, da Jörg Haiders frihedsparti blev regeringspartner. Jeg tog som daværende medlem af Europa-Parlamentet afstand fra de europæiske lederes negligering af det østrigske folks valg. Den østrigske højre-regering havde på ingen måde tilsidesat EU’s regler eller traktater.







Men på det tidspunkt dominerede socialdemokratiske regeringer EU. Det store flertal af de socialdemokratiske ledere, hvor Danmarks statsminister Poul Nyrup spillede en fremtrædende rolle, kunne ikke acceptere det østrigske demokratiske valgresultat.





Boykotten var ikke og kunne ikke være en EU-aktion. Det var en helt uautoriseret, følelsesmæssig reaktion.





Jeg tog til Wien og talte med politikere og redaktører for at forstå situationen: Østrigske vælgere var trætte af det politiske system med den evige regeringskoalition mellem socialistpartiet og det konservative parti. Derfor stemte de på det eneste alternativ – den med rette omstridte Jörg Haider, som var klog nok til ikke at blive minister.





De britiske konservative medlemmer af Europa-Parlamentet støttede Orbán. Ikke strategisk klogt, når Theresa May konstant søger støtte fra de øvrige EU-lande til de vanskelige brexitforhandlinger.





Enten kunne de britiske Tories have undladt at stemme – de er jo alligevel på vej ud. Eller have fulgt det store flertal og forsvaret lov og ret. Det ville have flugtet med Theresa Mays ønske om, at Tory-partiet ikke skal være et ”nasty”, altså et nederdrægtigt, parti.





Det europæiske samarbejde er regelbaseret. Det sikrer lige vilkår for store som små lande og befolkninger i EU. Noget, Storbritannien stadig har problemer med at forstå og vænne sig til.





Det ses omkring brexitforhandlingerne. Storbritannien tror, det kan smutte omkring juridiske kringelkroge og besværlige juridiske regler. Men EU’s forhandlere er lovens og reglernes vogtere og siger naturligvis nej til svinkeærinder til stor frustration og ærgrelse for briterne.





Som et lille land skal vi være dybt taknemmelige for at tilhøre et fællesskab, hvor det ikke er den største dreng eller pige på legepladsen eller den mest hensynsløse, der egenhændigt bestemmer, hvad vi skal lege og med hvem og hvornår.

At det er retten, der gælder, og ikke magten.





Det er kernen i vores EU-medlemskab. Det skal vi være stolte af og værne om.