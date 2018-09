Per Stig Møller: Her er fem ting, EU skal i gang med nu

Per Stig Møller er fhv. udenrigsminister og folketingsmedlem (K).

»I øjeblikket kommer den største fare inde fra Vesten selv,« pointerede den britiske historiker Timothy Garton Ash på selve Bastilledagen i det tyske ugemagasin Der Spiegel. Europa er ved at blive disintegreret og har sovet i den globale konkurrence, mens Kina steg til vejrs og nu også er blevet en ideologisk konkurrent på verdensscenen.

Vore samfund er splittede mellem den liberale, globaliserede elite og dem, der føler sig efterladt, »marginaliseret, ignoreret, foragtet. Og det er den liberale elites fejl«.

Går EU i opløsning, kan det være lige meget med resten, for det får vi ingen indflydelse på. For det andet skal vi hjælpe briterne til en brexit, som sikrer et godt samarbejde bagefter, for vi får ikke mindst sikkerhedsmæssigt brug for hinanden. Går EU i opløsning, kan det være lige meget med resten, for det får vi ingen indflydelse på. For det andet skal vi hjælpe briterne til en brexit, som sikrer et godt samarbejde bagefter, for vi får ikke mindst sikkerhedsmæssigt brug for hinanden.

Det var dem, der foretrak Trump frem for Hillary Clinton, der under en tale i netop Wall Street kaldte hans vælgere “en flok ynkværdige”. I Europa har splittelsen ført til, at »den proeuropæiske, åbne, liberale politik for tiden er svækket og lammet,« konstaterer Ash og anbefaler de liberale at få øjnene op for kærligheden til hjemstavnen og fædrelandet, for »der findes også en liberal patriotisme«.

Nu taler Europa om at skulle klare mere selv og taler om en europæisk interventionsstyrke, men gør ikke noget ved det og kan i øvrigt ikke klare sig uden USA, fastslår Ash. Og, kan det tilføjes, Storbritannien er på vej ud af det europæiske sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Ash finder intet grundlag for at være optimist, men uden at være leninist afslutter han interviewet med at citere et digt af Brecht, hvori Lenin siger: »I morgen aften er vi fortabt, medmindre ...«

I min nye bog, “De fire isbjerge. Om verdens største udfordringer”, beskriver jeg, hvor overvældende immigrations-, det globale økonomiske- og klimaproblemet er og spekulerer over, om vi også har et demokratiproblem, der bevirker, at vi ikke kan klare disse store udfordringer? Bogen er ingen “dystopi”, men en advarsel om, hvor galt det kan gå os, hvis vi i stedet for at se disse problemer i øjnene vælger at se bort fra dem, fordi det er det letteste. Det kan gå en tid, men det går ikke hele tiden.

Trump skaber forandringer, men: Mindre USA fører ikke nødvendigvis til mere Europa

Og hvad skal Europa så stille op? For det første sikre, at EU ikke disintegreres ved at føre en fælles politik, der ophæver konflikterne mellem nord og syd og øst og vest. Går EU i opløsning, kan det være lige meget med resten, for det får vi ingen indflydelse på. For det andet skal vi hjælpe briterne til en brexit, som sikrer et godt samarbejde bagefter, for vi får ikke mindst sikkerhedsmæssigt brug for hinanden. Trods Trump skal vi for det tredje fastholde den transatlantiske forbindelse. Uagtet han selv tror det, er han ikke en enevoldskonge.

For det fjerde skal vi komme ud af den konflikt mellem økonomisme og nationalisme, der har fremkaldt de voksende forskelle og dybe spændinger i vore samfund og styrket den EU-fjendtlige ekstremisme alle vegne. Selv i Frankrig, hvor man overser, at op mod halvdelen af vælgerne ved præsidentvalgene stemte på kandidater, der var imod EU!

Økonomer og erhvervsfolk mener, vi skal have hundredtusinder og millioner flere indvandrere for at løse fremtidens arbejdsmarkedsbehov, men på den måde skifter de jo de europæiske befolkninger ud, og hvornår har vi besluttet det? Økonomisk kan de godt have ret, men nationalt får de det ikke, eller også får de det, og så bliver sammenstødene inde i vore samfund ødelæggende. Vi må nok hellere til at udarbejde nogle fremskrivninger og reformer, der kan få vore samfund til at fungere uden en udskiftning af vore befolkninger.

For det femte skal vi til at finde langtrækkende løsninger på immigrationsproblemet, hvilket ikke er gjort med at tro, vi kan spærre vore grænser, thi det kan vi ikke, eller tro vi kan købe landområder i Nordafrika til de afviste immigranter, thi det kan vi heller ikke. Vi må simpelthen sammen med Den Afrikanske Union udarbejde et økonomisk-, erhvervsmæssigt- og politisk samarbejde, der kan vende udviklingen i Afrika. I adskillige lande er potentialet på plads, men det er vi ikke. Det er kineserne.

For det sjette skal vi se at komme i gang.