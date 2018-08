Ian Bremmer, direktør for konsulentvirksomheden Eurasia Group.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, bryder sig ikke om, at nogen fortæller ham, hvad han skal og ikke skal. Men hans forretningsfokuserede tilgang til politiske forhold – jeg giver dig, hvad du vil have, når du har givet mig, hvad jeg vil have – siger mindre om hans holdninger til demokrati og diktatur som styreformer end om en grundlæggende ambition om at skille sig af med begrænsninger.

Det gør ham ikke til en tyran. Det politiske system i USA omfatter alverdens kontrolfunktioner over for potentielle diktatortyper. Men hans udenrigspolitik og især hans tilgang til USA’s traditionelle allierede er en trussel mod hele den internationale orden.

Truslen ses mest tydeligt i hans indstilling til Europa. Mange amerikanske præsidenter har frygtet, at kravene fra Europa ville skabe en uønsket byrde for Washington, og at et stærkt Europa ville begrænse USA’s handlefrihed.

For mere end hundrede år siden formulerede den daværende præsident Theodore Roosevelt ”Rooseveltkorollariet” til Monroedoktrinen som en udvidelse af USA’s krav om dominans på den vestlige halvkugle for at holde europæerne væk i det 19. århundrede.

Under Den Kolde Krig stødte flere amerikanske præsidenter sammen med europæiske ledere om, hvordan forholdet til den sovjetiske ledelse i Kreml skulle håndteres.

Den seneste republikanske præsident, George W. Bush, indtog en ensidig holdning til USA’s ”krig mod terror” for at forhindre, at USA’s handlefrihed skulle blive begrænset fra europæisk side.

Men Trump er den første præsident, der agerer, som om man i Washington ville stå bedre, hvis EU gik i opløsning. Vi så det, da Trump efter sigende i juni opfordrede Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, til at trække Frankrig ud af EU og tilbød ham en bilateral handelsaftale som et slags incitament.

Alliancer begrænser mulighederne og tapper ressourcer. De er underlagt fælles værdier og fælles interesser. Måske tror Trump på, at USA's magt – i en verden styret af nationale ledere, der ikke er besværet af kontrolsystemer – vil gøre ham til verdens mest magtfulde mand.

Vi så det, da Trump advarede den britiske premierminister, Theresa May, om, at en ”blød brexit”, hvor de stærke handelsmæssige bånd mellem Storbritannien og EU bevares, ville ødelægge Storbritanniens muligheder for en ny handelsaftale med USA.

Vi ser det i Trumps anstrengelser for at opbygge et forhold til en italiensk regering, der repræsenterer den største trussel mod eurozonens fremtid, uanset hvad denne regering end siger om sine umiddelbare hensigter.

»EU blev skabt for at udnytte USA«, udtalte Trump i juni foran en jublende skare af tilhængere.

Vi ser det i Trumps ønske om at få Rusland tilbage i G7 og undergrave sammenhængskraften i den transatlantiske alliance. »Nato er ikke bedre end Nafta«, har han efter sigende sagt til G7-landene.

Ved sidste måneds Nato-topmøde spurgte Trump eksplicit om, hvorfor USA skulle leve op til den fælles forsvarsforpligtelse. Hvorfor forsvare Montenegro – et land, der har været »ekstremt aggressivt«, spurgte han. Ruslands præsident, Vladimir Putin, kunne ikke have sagt det bedre.

Trump beundrer ledere som Putin, Kinas præsident, Xi Jinping, og den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman – til dels fordi han er misundelig over fraværet af national kontrol med deres autoritet.

Det er lettere at tale med store bogstaver, når folk ikke må svare igen. Han foretrækker også at forhandle med mænd, som han tror på har magt til at indgå aftaler – ledere, som ikke tynges af krav fra støtter og vælgere.

USA’s præsident foretrækker desuden stærkt individorienterede mand til mand-forhold frem for multilaterale alliancer, der kræver, at man går på kompromis og har respekt for andres interesser og synspunkter.

Alliancer begrænser mulighederne og tapper ressourcer. De er underlagt fælles værdier og fælles interesser. Måske tror Trump på, at USA’s magt – i en verden styret af nationale ledere, der ikke er besværet af kontrolsystemer – vil gøre ham til verdens mest magtfulde mand.

På det indenrigspolitiske område vil Trump fortsat blive frustreret over sin begrænsede magt. Han vil få svært ved at finde nogen, som kan hjælpe ham af med den gesjæftige særlige anklager Robert Mueller.

Domstolene vil forsvare deres autoritet. Journalisterne vil fortsætte deres journalistiske arbejde. I den amerikanske centralbank vil man ignorere presset fra Trump for hans foretrukne politik. Oppositionspartiet vil opponere mod ham ved enhver lejlighed, og vælgerne kan i november vælge at fratage hans parti dets flertal i Kongressen.

Alligevel er den trussel, som Trump udgør mod det internationale system, der bygger på tætte alliancer og konsensusbaserede organisationer, som er underlagt regler og lovgivning, meget større.

I en tid hvor et mere og mere velstående og indflydelsesrigt Kina tilbyder verden et troværdigt alternativ til demokrati og retssikkerhed, og i takt med at populistisk pres og teknologiske ændringer gør det lettere at opbygge og fastholde diktatorisk kontrol, har Trumps angreb mod allierede og alliancer allerede nu reelle konsekvenser.