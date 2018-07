Karin Riis-Jørgensen er senior advisor i Kreab og fhv. medlem af EuropaParlamentet (V).

Donald Trumps Europa-tur forfærdede og chokerede europæerne. Nære allierede undsiges og fornærmes, mens vores fælles fjende og aggressor Vladimir Putin hyldes. Trump har trukket lidt i land ved sidste uges møde med formanden for EU-Kommissionen, men han kan med et hurtigt tweet ændre mening igen. Konklusionen er helt klar: Verdensordenen er rystet.

De transatlantiske bånd er meget tætte. Men disse bånd er desværre under stærk forandring. Denne ændring begyndte allerede, før Trump blev præsident. Men med Trumps undsigelse af den internationale retsorden og traditionelle alliancer og aftaler er Europa nu et helt nyt sted.

Vi europæere – dybt taknemmelige for USA’s uvurderlige støtte i vores mørkeste stunder – accepterede, opmuntrede og forventede, at USA på samme tid påtog sig verdens lederskab, forsvarede os og repræsenterede vores interesser.

Det står nu krystalklart, at denne verdensorden, som Europa har nydt godt af, ikke længere eksisterer. Europa vågner op til en ny og frygtindgydende realitet: Vi er alene hjemme. Vi må lære at stå på egne ben og betale prisen.

Det eneste svar til Trumps “Amerika først” er et stærkt og selvbevidst EU, som taler med én stemme – som på sidste uges møde mellem EU og Trump – og sætter sine egne befolkninger først. Vi må sætte vores egen kurs. Vi skal ikke reagere på alle Donald Trumps uforudsigelige udgydelser. Ikke forarges. Det er spild af tid.

Verden vil ikke vende tilbage til det tidligere normale. Dette er vores tids normale. Vi skal ikke forvente, at USA under Trump vil forsvare vores europæiske værdier og interesser. Det må vi selv gøre. Europa må blive voksen. Danmark må blive voksen. Den udvikling er heldigvis på vej.

Læren af Trump er, at vi skal øge forsvarsudgifterne – ikke for at gøre præsidenten tilfreds, men af hensyn til vores egen sikkerhed og uafhængighed af uforudsigelige præsidenter. Danmark har i det lys øget bevillingerne til forsvaret.

Regeringen har med bred opbakning fra Folketinget taget bestik af, at Europa ikke længere kan have tillid til, at USA til enhver tid vil garantere militær opbakning i tilfælde af aggression udefra.



Derfor har Danmark tilsluttet sig to europæiske forsvarspolitiske initiativer – henholdsvis et fransk og britisk ledet – der samler europæiske lande med militær kapacitet og politisk vilje til at deltage i militære operationer. Et supplement til Nato. Danmark ønsker fuldtonet at deltage i disse omfattende forsvarspolitiske bestræbelser i Europa af hensyn til vores lands og Europas sikkerhed.

Men der er et aber dabei, desværre. Hvis det franske initiativ går fra at være såkaldt mellemstatsligt, og dermed ikke kolliderer med vores forsvarsforbehold, til at blive en del af EU’s forsvarspolitik, må vi melde pas. Det viser, at forsvarsforbeholdet er ude af trit med virkeligheden og en trussel for Danmarks sikkerhed og suverænitet på sigt.

I 1992 frygtede danskerne en EU-hær og en EU-forsvarspolitik – Nato var sakrosankt, selv for venstrefløjens pacifister som Holger K. Nielsen. Nu må vi sætte vores lid til en stærk EU forsvarssøjle i Nato. Det udstiller absurditeten i vores forsvarsforbehold.

Vil et stærkt og selvberoende EU hindre historiens skæbnesvangre gang? Kansler Merkel henviser ofte til den grufulde Trediveårskrigen fra 1618 til 1648 som et afskrækkende eksempel på, hvor tynd civilisationens fernis er. Trods freden i Augsburg, som afsluttede Reformationens blodige uroligheder mellem katolikker og protestanter, udbrød Trediveårskrigen blot 60 år senere.

De tog fejl, da de troede, at fredsaftalen ville hindre en ny krig. Tager vi i dag alvorligt fejl, når vi tror, at efterkrigstidens orden med alle dens traktater og alliancer er en garanti for, at krig aldrig kan vende tilbage? Det er op til os europæere og os danskere at vise, at vi ikke tager fejl. Det kræver mod, politisk vilje og dygtighed og en politik, der sætter vores befolkninger først.