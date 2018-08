Forhandlinger i det fri: Når Göring og Honecker gik på jagt

GROSS SCHÖNEBECK



Erich Honecker,den mangeårige leder af DDR, var en begejstret jæger. Han havde sit eget revir, den mægtige Schorfheide, et skovområde 60 km nordøst for Berlin.

I weekender og når han ellers kunne slippe af sted med det, blev han kørt derop i sin komfortable Citroën. I dag tager turen en times tid, dengang, altså før Murens fald i 1989, betragtelig længere.

Der var en smule motorvej, også kaldet verdens længste trappe, fordi den bestod af betonplader, som ikke var føjet ordentligt sammen og udløste bump omtrent hvert femte sekund. Resten var landevej, og den kunne være endnu værre.

Honeckers hobby i Schorfheide havde tradition. Fyrster, konger og kejsere har nedlagt vildt her. Under Det Tredje Rige havde rigsmarskal Hermann Göring landstedet Carinhall her og gik gerne på jagt. Senere kom den russiske besættelsesmagt, officererne – bl.a. den øverstbefalende, marskal Sjukov – betragtede området som deres private skyde- og fritidspark.

Den kommunistiske DDR-ledelse udnyttede russernes lidenskab og arrangerede frem til kort før Sovjetunionens opløsning udflugter for Kremls mægtigste mænd (der var aldrig kvinder med). Et billede fra 1964 viser Nikita Khrusjtjov og Leonid Brezjnev. De er i højt humør, værten er Honeckers forgænger Walter Ulbricht. Fotografiet er taget i Schorfheide.

Umiddelbart efter, da russerne var tilbage i Moskva, blev Khrusjtjov styrtet af Brezjnev. Siden blev Ulbricht styrtet af Honecker. Siden mødtes Brezjnev og Honecker jævnligt i den østtyske skov.

Man kan få hele historien i en smukt opbygget udstilling på et jagtslot i Gross Schönebeck, der ligger midt i Schorfheide. Udstillingen er meget moderne, men ellers kan man nemt tro, man stadig befinder sig i DDR.

Da man viser sit pressekort for at spare redaktionen for en entrébillet, kræver damen ved billetsalget at få artiklen til gennemlæsning og godkendelse, inden den går i trykken. Hm, siger man, det plejer vi ikke, heller ikke når vi skriver om fru Merkel, og vi troede egentlig, at DDR var fortid.



Damen, der ellers er vældig flink, forstår ikke, hvad man mener. Jamen, forklarer hun, ellers kan man jo skrive hvad som helst, også ting der ikke er rigtige. Man siger, forhåbentlig uden at lyde hovskisnovski, at det er, hvad man kalder ytringsfrihed. Og kapitulerer. Billetprisen er ikke urimelig, det klarer avisen nok.

Et ældre par fra regionen står i nærheden. Honecker var en god skytte, det var Ulbricht ikke, erklærer de. Og udtrykker tilfredshed med, at udstillingen er, hvad de kalder afbalanceret. Ved montrerne får man indtryk af, hvad de mener.

Göring beskrives som »hensynsløs, skrupelløs, forslagen og grådig«, mens Honecker og hans håndlangere fremstilles neutralt. Man kan se hans pelsforede læderfrakke, som han brugte til jagten, og det oplyses, at han i reglen var iført bukser beregnet til finske jagerpiloter. Ikke et ord om, at DDR var et diktatur.

Hvad har Gross Schönebeck og Schorfheide at gøre med vore dage? Jo, de viser, hvordan magthavere til alle tider har blandet fritid og politik. Ulbricht hadede jagt, fortælles det, men kunne se, at man kunne få russerne i tale på den måde.

Efterhånden er jagt måske ikke politisk korrekt, den er i hvert fald vanskelig at forene med den fremadstormende veganerbevægelse, men der er andre måder at udfolde sig på. Statsminister Lars Løkke Rasmussen kører cykel. Skiftende amerikanske præsidenter – og ikke mindst den nuværende – spiller golf: Tre af dem, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson og Bill Clinton, var kendt for at snyde med boldene.

Donald Trump har ligefrem sine egne golfbaner. Venner, undertiden også modstandere, inviteres med, og tanken er vel, at man kommer hinanden nærmere end ved forhandlingsbordet. Som i Schorfheide.

For mange udenlandske stats- og regeringschefer er det ikke et problem. Malaysias tidligere premierminister Najib Razak har spillet golf med både Barack Obama og Trump. Sidstnævnte har kaldt Razak »min foretrukne premierminister«; det er han måske ikke mere, for han er anklaget for korruption i millionklassen.

Europæerne har det vanskeligere. Hverken Tysklands Angela Merkel, Storbritanniens Theresa May eller Frankrigs Emmanuel Macron er kendt som golfspillere. Merkel og May holder af at vandre. Macron taler meget om sportens betydning, men hvilken gren han selv måtte foretrække vides ikke.

Løkke Rasmussens cykling er sikkert udmærket for konditionen, men man er nok for forpustet til at føre længere samtaler om dette og hint, så længe det varer.

Det gode ved politiske udfoldelser i fri luft er vel, at de netop ikke finder sted inden døre. Man mødes direkte. Under en jagt skal man selvfølgelig passe på ikke at skyde hinanden. Men det gik åbenbart meget godt.