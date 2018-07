Tyske biler var verdens bedste.

Tyskland var verdensmester i fodbold. Tysk politik lå stabilt i Angela Merkels sikre hænder. Men nu er den tyske bilindustri i en selvskabt krise, fodboldlandsholdet er forsmædeligt detroniseret, og tysk politik er ustabil.

Derfor har selvransagelsen ramt Tyskland og ikke mindst Der Spiegel, som sukkende afsluttede sin leder den 30. juni med ordene: »Det ser ud til, at tyskerne har mistet deres lyst til innovation og eventyr – og sågar noget af deres flid og nøjagtighed.«

I en stor artikel sammenligner bladet landsholdstræneren Joachim Löw med Angela Merkel. Uanset hvad holder de begge fast ved det, som skabte deres succes.

Men begge er løbet tør for idéer og bliver tilsyneladende siddende for længe, fordi de havde gjort det så godt, og ingen så ud til at kunne afløse dem. Derfor er de og Tyskland blevet overhalet af tiden.

Angela Merkel var det sikre holdepunkt i europæisk politik. Det var hende, de andre så hen til, når en krise i EU skulle løses. Og ligesom i tysk politik synes der heller ikke at være nogen afløser for hende i europæisk politik.

Nok skyder Frankrigs præsident Emmanuel Macron ligesom det sejrende franske landshold frem som afløser for Tyskland, men Frankrig kan ikke som det løse et europæisk problem med en sæk penge.

Penge er lige netop, hvad præsident Trump afkræver Tyskland. Landet skal betale mere til sit forsvar og eksportere færre biler til USA.

Da Merkel i 2015 åbnede Tysklands grænser for flygtningene med ordene »Det klarer vi«, åbnede hun sluserne for det flygtningefjendske parti Alternative für Deutschland og kastede sit parti, CDU, ind i en dyb krise med dets bayerske søsterparti, CSU.

Og efter at de og det tyske socialdemokrati, SPD, havde tabt valget, dannede de tre igen regering sammen, uden at denne regering ser ud til at hænge sammen.

Men hvad er så alternativet for Tyskland? Et valg, der kan komme til at ligne det italienske? Et rådvildt Tyskland og et Storbritannien, der tumler mod udgangen, gør det ikke let for EU at navigere i det ukendte farvand, verden er på vej ind i med en ny, økonomisk verdens(u)orden og store, demografiske forandringer.

Angela Merkel var det stålbånd, der holdt de europæiske staver sammen, men nu er det rustent, og EU er ved at falde i staver. Det er et meget dårligt tidspunkt at gøre det på.

Hvordan skal EU tackle Trumps handelskrig? Hvordan skal EU holde trit med det ekspansive Kina? Hvordan skal EU holde Putin tilbage, når USA og Europa glider fra hinanden?

Hvordan skal nord og syd i eurozonen nå til enighed, når Tysklands taktstok er væk? Hvordan får EU hold på sin flygtninge- og immigrantpolitik, når end ikke Tysklands regering kan stå sammen om en sådan?

»Hvad skal der blive af Tyskland?« spurgte den efter egen mening uundværlige forbundskansler Adenauer, da han blev tvunget væk fra magten. Det samme spørgsmål stillede Merkel sig selv forud for sidste valg og besluttede derfor at tage en tur til.

Ligesom Löw havde hun bare intet nyt at byde på. Derfor svækkede de tyske vælgere hende. På grund af de uløste problemer med flygtninge og immigranter blev den tyske stabilitet afløst af den normale, europæiske ustabilitet.

Uden at få hold på flygtninge- og immigrantspørgsmålet får man åbenbart ikke holdbare, socialliberale regeringer i Europa. Det viste valget i foråret i Italien, og det vil valget til efteråret i Sverige formentlig også vise.

Problemet er bare, at ingen har fundet løsningen på det, og de, som lover vælgerne at løse det, har i realiteten heller ikke den holdbare løsning.

Under alle omstændigheder koster en mulig løsning både mange penge og kræver et dynamisk og enigt EU. Et økonomisk og politisk svækket EU kan imidlertid ikke fremme den fornødne lyst til ”innovation og eventyr”. Det bliver lige så ustabilt og rådvildt som Tyskland i dag og ender i så fald med at blive overhalet af tiden.