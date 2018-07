Per Stig Møller ridser situationen op: Erdogan baner sig vej væk fra Europa

Per Stig Møller er fhv. udenrigsminister og folketingsmedlem (K).

»X har aldrig kunnet finde sig

i kritik; han er så overbevist om sine egne meningers rigtighed – resultaterne har jo også som regel givet ham lov dertil – at han betragter det som en personlig fornærmelse og en offentlig forbrydelse at mene noget andet,« skriver orientalisten og Tyrkiet-eksperten Johannes Østrup i sine ”Erindringer”.

Det lyder som en karakteristik af Tyrkiets nuværende præsident Erdogan, men ”X” er faktisk den tyrkiske landsfader Kemal Atatürk, for Østrups erindringer udkom i 1938.

Erdogan ser sig selv og opfattes af sine mange tilhængere som den nye landsfader, der retter op på Atatürks sekularisering af Tyrkiet. Som Atatürk slår han hårdt ned på sine modstandere, og uden at ryste på hånden bevæger han sig frem mod sit mål: et islamisk, men ikke islamistisk Tyrkiet.

Uden skrupler udnytter han det forkølede kupforsøg til at fængsle og fyre nogle snese tusinder militære og civile, der har begået den offentlige forbrydelse at mene noget andet end han. Som Atatürk har han reformeret og skabt økonomisk fremgang, ikke mindst blandt dem, der stod uden for fremskridtet og følte ubehag ved Atatürks sekularisering.

Europas problembarn Erdogan: Ingen despoter holder for evigt – heller ikke i Tyrkiet

Under en samtale, jeg i 2002 havde med Erdogan i Ankara, sagde han, at han ville reformere Tyrkiet, ikke for EU’s skyld, men for Tyrkiets. Samtidig ville reformerne lette Tyrkiet den lovede vej ind i EU.

Da han under EU-topmødet i december 2002 fik løfte om, at optagelsesforhandlingerne ville begynde straks, når Tyrkiet opfyldte betingelserne herfor, hjalp han til med en genforening af det splittede Cypern. At det mislykkedes, skyldtes ikke ham, men græsk-cyprioterne, der stemte genforeningsforslaget ned.

Optagelsesforhandlingerne kom ind i et slæbespor, og Erdogan begyndte at se sig om efter andre ”venner”.

Uden skrupler udnytter han det forkølede kupforsøg til at fængsle og fyre nogle snese tusinder militære og civile, der har begået den offentlige forbrydelse at mene noget andet end han. Uden skrupler udnytter han det forkølede kupforsøg til at fængsle og fyre nogle snese tusinder militære og civile, der har begået den offentlige forbrydelse at mene noget andet end han.

Forandringen kunne vi konstatere under den såkaldte Muhammed-krise efter Jyllands-Postens tegninger. I København udtalte Erdogan, at hans religiøse følelser stod over ytringsfriheden, og under en heftig diskussion, jeg havde med præsident Gül, forlangte denne, at vi indførte censur for ikke at gentage fornærmelsen af muslimerne.

Kursen mod den muslimske verden blev lagt. Fra at blive en del af Europa gik strategien nu ud på at blive det ledende muslimske land, sådan som det havde været i den osmanniske tid.

Det sunnimuslimske Tyrkiet nærmede sig Det Muslimske Broderskab, fordømte Israel og støttede oprøret mod Syriens shiamuslimske præsident.

Det lod de tilrejsende islamistiske krigere krydse grænsen til Syrien, faciliterede Qatars og Saudi-Arabiens våbenleverancer til IS og viste sin foragt for det vantro Danmark ved at lade Lars Hedegaards formodede attentatmand smutte ind til IS i Syrien.

Blog: Tyrkisk særordning for imamer bør annulleres

Mens Erdogan stadig troede på den europæiske vej, åbnede han for en fredelig forhandlingsløsning med kurderne, men da han ikke vandt parlamentsvalget stort nok til at kunne ændre forfatningen, genoptog han krigen mod kurderne, hvorefter han fik den fornødne fremgang og nu kan gøre sig til en suveræn præsident.

Dertil skal opgøret efter kupforsøget med hans modstandere af alle afskygninger tjene. Og dertil skal også aftalen om den af tyrkerne så længe ønskede visumfrihed til EU tjene. Får han den uden at have leveret de krævede reformer, viser han sin styrke. Får han den ikke, skubber han flygtningene over til Grækenland.

For at vise EU, at han faktisk har andre ”venner” end det mislykkede Muslimske Broderskab, har han forliget og forsonet sig med Putin, der af hensyn til Kaukasus vil undgå et islamistisk Syrien, og vendt sig mod IS, som til gengæld nu straffer ham med terror i Tyrkiet.

På sigt vil et europæisk Tyrkiet være til fordel for Europa og udgøre et bolværk mod en eventuel anti-europæisk, muslimsk verden. Derfor støttede jeg åbningen for Tyrkiet.

Men det Tyrkiet, som Erdogan er i færd med at udvikle, vil aldrig kunne blive medlem.