International debat og analyse Kan vi fastholde transatlantisk pagt, Trump?

Charlotte Flindt Pedersen er direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab.

Når Nato-landenes stats- og regeringschefer mødes den 11. og 12. juli til topmøde i Natos nye hovedkvarter i Bruxelles, så sker det i en periode, hvor det transatlantiske forhold har nået et historisk lavpunkt. Forholdet mellem USA og dets vestlige allierede er sjældent set ringere end i øjeblikket, hvor klima, atomaftalen med Iran samt spørgsmålet om internationale handelsvilkår er blandt de væsentligste årsager til spændingerne mellem USA og EU.

Spændingerne på tværs af Atlanten blev tydeliggjort, da G7-landene mødtes i Canada i starten af juni, hvor Donald Trump besluttede at trække sin støtte til en ellers allerede underskrevet fælleserklæring. Samtidig gik han – nok en gang – Twitter-amok på vej hjem i Air Force One og kaldte G7-værten, Justin Trudeau, for svag og uærlig. Grundlæggende bunder uoverensstemmelserne og uenighederne i forskellige interesser. USA har, siden Trump blev præsident, hovedsageligt fokuseret på, hvad der umiddelbart tjener USA bedst, mens EU-landene fortsat anser internationalt samarbejde og det vestlige værdifællesskab som værende garanten for øget velstand og fred i verden.

Det anspændte forhold vil utvivlsomt trække tråde ind i Nato-topmødet, hvor USA formentlig endnu en gang vil fremhæve vigtigheden af, at medlemslandene lever op til Natos krav om at bruge 2 pct. af bnp på forsvaret i 2024. På Nato-topmødet er det de europæiske Nato-medlemslandes forhåbning, at man formår at vise sammenhold og enighed, men det er nok for meget at håbe på, at Donald Trump kommer til Bruxelles med et lignende ønske. Ja, faktisk virker det efterhånden som om, at Trump-administrationen ser sine vestlige allierede som en lænke om foden, når USA skal navigere i det internationale system.

Donald Trump sidder i Det Hvide Hus de næste to og et halvt år – og potentielt helt frem til 2024. Derfor er det på tide at lægge en langsigtet plan for relationen til USA med præsident Trump og hans administration ved roret. Det er der mulighed for på næste uges EU-topmøde. Her bør man lægge strategien for, hvordan man håndterer relationen til Donald Trump og undgår, at den transatlantiske pagt, som har holdt Vesten sammen siden 1945, smuldrer.

Vi bør demonstrere, at vi ikke accepterer tanken om, at relationerne mellem USA og EU er et nulsumsspil. Vi må ikke lad os distrahere af ”Twitter-diplomati”, og vi må lægge følelserne til side og erkende, at USA har andre hensyn og interesser end EU alene ved dets geografi og økonomi.

USA’s bevægelse væk fra Europa var allerede i gang under Obama, så det bør ikke overraske. Det er ikke første gang, at der er uenighed om toldsatser med USA eller om klimadagsorden, menneskerettigheder og det internationale samarbejde i FN. Vi behøver bare at gå tilbage til tiden med George W. Bush med Guantanamo-fangelejren, waterboarding og hemmelige fængsler. USA trak også her store dele af sit økonomiske bidrag til FN.

Dernæst er USA ikke kun Trump. Derfor må vi parallelt styrke relationerne til andre dele af USA: til Senatet og Kongressen, til demokrater som republikanere, til tænketanke og universiteter, til den politiske ledelse i individuelle stater.

Sidst, men ikke mindst skal vi fokusere på det, der holder os sammen, frem for det, som skiller os ad.

EU må – ikke mindst for sin egen skyld – bevise, at der stadigvæk er behov for, at nogle værner om frihandel, samarbejde, internationale institutioner og fred. I FN og andre multilaterale fora må EU for en tid udfylde tomrummet efter USA. EU må – ikke mindst for sin egen skyld – bevise, at der stadigvæk er behov for, at nogle værner om frihandel, samarbejde, internationale institutioner og fred. I FN og andre multilaterale fora må EU for en tid udfylde tomrummet efter USA.

Nato-samarbejdet er mere end spørgsmålet om de 2 pct. bnp. Det er det fremskudte forsvar i de baltiske lande, bekæmpelse af terrorisme, indsatser i Kosovo og Afghanistan, bekæmpelse af pirateri og samarbejdet om at modvirke og undgå cyberangreb og andre hybride trusler.

Men samtidig må vi i EU se realiteterne i øjnene, så man ikke efterlades på perronen som et overflødigt kontinent, mens der dannes en ny magtakse af illiberale stater rundt om Europa.



Lettest af alt ville det selvfølgelig være, hvis Donald Trump møder op i Natos nye hovedkvarter med en ligeledes ny tilgang og positiv indstilling til sine vestlige allierede. Men det er nok for meget at håbe på – så heldige er vi vist ikke i denne omgang.