International debat Syg ministeriel kultur og krænkede kommunister

Søren Espersen (DF) er formand for Udenrigspolitisk Nævn.

Først stor ros og tak til justitsminister Søren Pape Poulsen (K), fordi han har besluttet grundigt at lade undersøge alle forhold i forbindelse med kommunistkineseres officielle besøg i Danmark – og det tilmed helt tilbage til 1995.

Forhåbentlig erfarer vi så i denne omgang den usminkede sandhed om det, jeg, når det drejer sig om kinesiske besøg, uden tøven vil betegne som lugten af en syg kultur i hele to ministerier: Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Så vigtigt synes det at have været for ministerierne at foretage alle mulige og umulige krumspring, således at højtstående kinesiske repræsentanter ikke skulle belemres med folkelige og fredelige protester over for det kommunistiske diktatur. Selv eksempelvis en hyggelig viften med tibetanske eller Falun Gong-flag, fremvisning af skilte eller det at bære en bestemt farvet T-shirt skulle vore kommunistiske gæster skånes for under besøgene i Danmark.

Afgørende for ministerierne var, at kommunistkineserne ikke måtte ”tabe ansigt” eller blive krænkede.

Om en kommende undersøgelse så nogensinde vil afsløre, hvordan ordren fra ministerierne om, at kineserne ikke måtte tabe ansigt, er endt nede hos de aktive politifolk på stedet, er nok tvivlsomt.

Ingen bør understå sig i at bebrejde politifolk, at de blot som en selvfølge fulgte "kulturen" omkring kommunist-kinesiske besøg, for sådan havde man jo egentlig altid gjort.

Politifolk, jeg har talt med, eller som anonymt er gået til medierne, har fortalt, at »sådan var kulturen«, og at det »ligesom lå i luften«, at de og deres kolleger havde til opgave at sørge for, at demonstranterne ikke hverken blev set eller hørt. Den første kommission endte med, at to ikkehøjtstående politifolk blev irettesat og bebrejdet, at de havde overtrådt grundlovens og straffelovens bestemmelser. Og ellers gik alle højtstående chefer og ministerier fri for kritik.

Men jeg vil aldrig nogensinde bebrejde de to politifolk for det, de gjorde, men derimod rette skytset mod deres chefer og mod de to ministerier. Stor respekt til dem herfra.

Og – som nævnt – hvorledes denne syge kultur er sivet ned igennem geledderne fra ministerierne, til politiet ledelse for at ende hos den menige politimand, vil man nok aldrig erfare, for mails har det jo med at forsvinde. Og mens alle de store stod i kø ved håndvasken og efterfølgende hændervridende forsikrede hele folket, hvor højt de værdsætter grundloven, og hvor meget de elsker ytringsfriheden, ja, så endte aben hos to politifolk – de folk, som stod på gaden midt i det hele, da det gik løs – og som gjorde det, som ”kulturen” tilsagde dem at gøre. Stakkels politifolk. Og dér ender det så nok.

Det virkeligt interessante vil dog blive, hvorledes tingene vil foregå næste gang, Danmark får højtstående kinesisk besøg, og det kan forekomme, førend vi aner det: Der er eksempelvis et par pandaer, som snart under pomp og pragt skal udlejes til København Zoo. Jeg er vidende om, at der allerede planlægges fredelige demonstrationer mod kommunist-Kina i den anledning og – ja, det kunne da udmærket tænkes, at vor højtstående gæst ender med at tabe ansigt eller ligefrem bliver krænket. Derover agter jeg at græde tørre tårer.

Det kommende kinesiske besøg – af hvilken karakter det så bliver – vil således klargøre, hvorvidt Danmark stadig er et land, hvor ytringsfriheden fortsat er en selvfølgelighed.