Kommentator om fornyet usikkerhed om Iran: Man ved jo aldrig med jokeren Iran

Ian Bremmer, direktør for konsulentvirksomheden Eurasia Group.

For ikke så længe siden så fremtiden lysere ud for Iran. Atomaftalen fra 2015 mellem Iran og hhv. USA, Storbritannien, Frankrig, Rusland, Kina og Tyskland betød ophævelse af skrappe sanktioner og mulighed for en betydelig stigning i Irans olieproduktion.

Den betød, at milliarder af dollars i form af indefrosne aktiver blev gjort tilgængelige. Europæiske virksomheder kom til Iran for at få aftaler i hus. Irans økonomi begyndte at blive bedre. Forventningen om bedre tider gav ny gejst i landet.

Også på det geopolitiske område gik det fremad for Iran. Barack Obama favoriserede ikke Saudi-Arabien, som er Irans primære konkurrent i Mellemøsten, sådan som tidligere amerikanske præsidenter havde gjort, især efter revolutionen i Iran i 1979. Han stod heller ikke på en så god venskabelig fod med Israel.

Efter flere års borgerkrig havde Irans vigtigste allierede i Mellemøsten, Syriens Bashar al-Assad, bevist sit styres overlevelsesevne. Saudiarabernes krig mod de iranske allierede, houthierne i Yemen, gik ikke godt. Magtbalancen i Mellemøsten lod til at have forskubbet sig mærkbart til Irans fordel.

Så kom Donald Trump til. Først tog den amerikanske præsident skridt til at skille sig ud fra sin forgænger ved at tage Saudi-Arabien og dette lands ambitiøse unge kronprins, Mohammad bin Salman, til sig. Mere og mere begyndte Trumps udtalelser om Iran at lyde som et ekko af den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

Dernæst realiserede Trump truslerne om at trække USA fra atomaftalen med Iran. Der har allerede været vrede protester i Iran over høj inflation, høj arbejdsløshed, offentlige nedskæringer og korruption, i takt med at iransk økonomi bedredes langsommere end lovet.

Nu står genindførelse af sanktioner og en brat økonomisk afmatning til at gøre situationen langt værre. To dage før Trump gav meddelelse om, at USA trak sig fra aftalen, advarede Den Internationale Valutafond om, at genindførelse af sanktioner ville udgøre en trussel mod hele bankvæsenet i Iran.

Bekymringen i Iran er til at tage at føle på. Man behøver blot at gå tilbage til den hårde tid, som mange iranere nu frygter vil vende tilbage. I årene med sanktioner (2010-2015) afmattedes iransk økonomi fra en positiv vækst i bruttonationalproduktet på 6,6 pct. i 2010 til en minusvækst på 1,5 pct. i 2015. Olieeksporten faldt fra 2,4 mio. til 1,4 mio. tønder i døgnet. Inflationen skød i vejret, og den iranske valuta mistede næsten to tredjedele af sin værdi. Fødevare- og medicinmangel var almindelig.

Før Trump bebudede, at USA ville trække sig fra atomaftalen, ventedes en økonomisk vækst på 4,3 pct. i år. Den er nu aflyst.

Vrede europæiske ledere har svoret at holde aftalen, selv om USA ikke er med, men noget kunne tyde på, at europæiske og andre virksomheder vil trække sig fra Iran for ikke at miste adgangen til langt mere fordelagtige amerikanske markeder. Der bliver ikke genindført sanktioner de første mange måneder.

Det giver Iran tid til at opfylde amerikanske krav om ændringer i atomaftalen og en mindre aggressiv holdning til Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater og Israel, men det er næppe sandsynligt, at Iran går på kompromis, eftersom modstandere af aftalen i Iran har betydelig indflydelse på disse områder i iransk politik.

Så er der Irans position i regionen. Den ser ud til at blive svækket. Israelerne har iværksat ødelæggende flyangreb mod iranske militæranlæg i Syrien og har gjort det klart, at de vil gøre det igen. Rusland vil gerne selv have politisk og økonomisk fodfæste i Syrien og har ikke noget imod at se sin iranske konkurrent blive presset.

I selve Iran vokser bekymringen. Præsident Hassan Rouhani satsede sin troværdighed på atomaftalen og den fremgang, som den ifølge ham ville give Irans stagnerende økonomi. ”Strammerfløjen”, som er opsat på at undgå en økonomisk åbning, der svækker dens greb om store dele af Irans aktiver, er ikke ked af at se, at aftalen, og Rouhani, bliver miskrediteret.

Eksporten af råolie fra Iran satte rekord med 2,6 mio. tønder i døgnet i april for så at falde med 100.000 tønder i døgnet i maj. Det franske energiselskab Total, det russiske Lukoil samt andre internationale energiselskaber trækker sig sandsynligvis fra projekter i Iran for at undgå straffeforanstaltninger og restriktioner i forbindelse med amerikanske sanktioner. Det bliver også vanskeligere at få forsikret skibe, der fragter iransk råolie.

Hvis sanktioner genindføres, bliver iransk økonomi ikke nødvendigvis så hårdt ramt som mellem 2010 og 2015, især ikke hvis Kina og kinesiske virksomheder ignorerer dem. Dertil kommer, at de omfattende demonstrationer i Iran i december i fjor ikke var rettede mod landets gejstlige ledelse.

Demonstrationer næres imidlertid af frygt og vrede, ikke statistik, og en demonstration, der gælder ét forhold, kan ændre sig afhængigt af begivenhedernes gang, stemningsskift og myndighedernes reaktion.

Frustrationer kan meget vel gøre Iran til en mere aggressiv og mindre forudsigelig aktør i Mellemøsten. Iran er i forvejen viklet ind i syrisk, iransk, libanesisk og yemenitisk politik. Truslerne om missil-, drone- og cyberangreb mod saudiarabiske mål, ikke mindst energianlæg, bliver ved. Iranske og amerikanske styrker vil holde skarpt øje med hinanden, især i Hormuz-strædet.

Det er imidlertid i Syrien – et område, hvor syriske styrker, Rusland, Iran, USA, Tyrkiet, Israel, Saudi-Arabien, kurdere og jihadister mødes – at vi kan vente den største risiko for en konfrontation.

Jokeren Iran øger kun den risiko.

© Eurasia Group