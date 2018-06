Debat: I bakgear mod Afrikas fremtid

Det er ikke meget, man hører til Afrika for tiden. Der var nogle dage i begyndelsen af året, hvor Sydafrika var i nyhederne, fordi den korrupte præsident Jacob Zuma langt om længe kunne afsættes. Tørke bragte Etiopien tilbage i overskrifterne for nogle måneder siden, men ellers er der langt mellem de begivenheder, som får omverdenen til at beskæftige sig med det såkaldt sorte kontinent.



Det kan ændre sig snart. Afrika er ved at glide ind i en ny gældskrise. 4 af 10 lande i regionen risikerer alvorlige vanskeligheder, beretter de første internationale medier. Læg dertil manglende retsstatslighed og galopperende korruption – godt halvdelen af de 20 værste lande i Transparency Internationals liste er afrikanske – og man har noget af en gyser.

Har vi set det før? Ja, det har vi. For knap en snes år siden var mange afrikanske lande ved at gå i knæ, fordi de havde for meget gæld. Det besluttede G7-landene – verdens økonomiske supermagter – at gøre noget ved. De eftergav en del af gælden i 1996, man strøg igen en del af regningen i 1999 og endelig i 2005. 85 pct. af al gældseftergivelse gjaldt Afrika. I 2005 omfattede det 30 stater i området, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vi er i bakgear og bevæger os i raketfart i den forkerte retning. Patrick L.O. Lumumba, jurist, Kenya

Nu kunne man have forventet, at afrikanerne – og først og fremmest deres politikere – benyttede den generøse gestus til at få orden i deres pengesager. Der er i stedet sket det modsatte, beretter den tyske avis. Afrikanske lande begyndte igen at låne, ikke mindst dem, der mente at have store olieforekomster. Långiverne var ikke som tidligere vestlige stater og internationale organisationer, men private banker. I Europa var der næsten ingen renter at få, i Afrika var regeringer villige til at betale mellem fem og 15 pct. for lån i hård valuta.

Det var der tre problemer med. For det første sank olieprisen, så indtægter, der skulle have finansieret afdragene, udeblev. For det andet er pengene stort set ikke brugt til projekter, der kunne have hjulpet landene til at klare sig selv – f.eks. udvikling af industri og erhvervsliv og bæredygtig infrastruktur. For det tredje endte mange af midlerne mærkelige steder. Særlig galt var det i Mozambique. Her forsvandt 2,3 mia. dollars, som skulle være anvendt til bl.a. moderne fiskerbåde. Mozambique er nr. 153 af 180 lande på Transparencys liste.

Mozambique var et af de lande, der røg ind i gældskrisen allerede sidste år; de andre var Tchad, Sydsudan og Congo. Frygten er, melder Financial Times, »at mange afrikanske lande bliver hængende i en gældsfælde, som undergraver økonomisk udvikling blot 13 år efter den multilaterale eftergivelse«.

Den venstreorienterede The Guardian mener, at USA og Storbritannien bærer et medansvar for, at man ikke har indført gennemsigtighed, når det gælder lån, fordi finanssektoren i de to lande tjener store penge ad den vej. Det kan være rigtigt, og Credit Suisse, som var blandt dem, der hældte milliarderne ud over Mozambique, siges at være med på mere åbenhed.





Tilbage står imidlertid, at det må være afrikanerne selv, der har det største ansvar. De kan ikke på den ene side, forståeligt nok, afvise at blive behandlet som små børn og på den anden side opføre sig i den retning, når de rager penge til sig uden at tænke på i morgen. Det er ikke alle afrikanere, der fører sig frem på den måde, måske er det sågar et mindretal, men det er mange af de toneangivende. De stikker hovedet i sandet, som i Sudan, hvor udenrigsministeren blev fyret, da han i parlamentet forklarede, at man ikke længere kunne betale sine diplomater, der derfor er begyndt at vende hjem fra udlandet. I Rwanda, der fungerer relativt godt økonomisk og ligger bedre end f.eks. Italien, Slovakiet og Grækenland på Transparencys korruptionsliste, er en modstander til præsidenten fængslet; årsagen er åbenbart, at hun har kritiseret ham. »Vi er Den Tredje Verden, ikke fordi solen står op i vest og går ned i øst, men fordi vi er i bakgear og bevæger os i raketfart i den forkerte retning,« har den kenyanske jurist Patrick L.O. Lumumba sagt; det lyder, som om han er inde på noget af det rigtige.