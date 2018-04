Debat: Historien er fuld af eksempler, der ligner det, der er sket i Salisbury

Kristian Søby er seniorforsker ved Institut for Militære Studier, Københavns Universitet.

Ifølge britiske såvel som danske og andre vestlige regeringskilder står Rusland bag det mislykkede snigmord på eksspionen Sergei Skripal i Storbritannien. For at gøre det klart, at den slags er uacceptabelt, har flere vestlige lande – herunder Danmark – udvist russiske diplomater. Rusland benægter naturligvis og har svaret igen blandt andet ved at sende to danske diplomater retur til København.

Udvisningen af russiske diplomater skal sende et signal om, at snigmord foretaget på andre landes territorium ikke er okay. Det er illegitimt, en ikkeaccepteret del af international politik – og selvfølgelig også ulovligt. Men omend uacceptabelt er snigmord stadig en del af international politik, og der er mange historiske eksempler.

Fra Den Kolde Krig er likvideringen af den bulgarske dissident Georgi Markov i London i 1978, det såkaldte paraplymord, et af de mere spektakulære. Lige så spektakulære, og spektakulært fejlslagne, er CIA’s mange planlagte forsøg på at likvidere Fidel Castro – efter sigende blandt andet med eksploderende cigarer og i samarbejde med mafiaen.

Steven Spielbergs film ”München” fra 2005 viser Israels efterretningstjenestes, Mossad, jagt på de ansvarlige bag terrorangrebet ved De Olympiske Lege i 1972. Rom, Paris, Athen og Lillehammer er nogle af scenerne for de israelske likvideringer.

Afslutningen på Den Kolde Krig betyder imidlertid ikke, at stater afholder sig fra at likvidere mennesker på andre staters territorier. Osama bin Ladens død i Pakistan i 2011 anses af mange som både legitim og legal – dog ikke af Pakistan.

Osama bin Laden er kun det mest spektakulære eksempel på de mange likvideringer foretaget af USA i krigen mod terror på andre staters territorier, ofte uden deres eksplicitte accept. Et andet nyligt internationalt mordoffer er Kim Jong-nam – storebror til Kim Jong-un, Nordkoreas leder. Han blev forgiftet med nervegas i Kuala Lumpur i 2017. De malaysiske myndigheder mener at have klare beviser for, at Nordkoreas efterretningstjeneste stod bag.

Selv om internationale snigmord anses som illegitime, ulovlige og undergraver staters suverænitet, er de altså nogle gange en del af international politik. Men de er en ekstraordinær del af international politik. Der skal meget til, før stater vælger at slå ihjel – især på andre staters territorier, og især uden at være i krig. Det er en risikofyldt handling, det kan nemt gå galt og få store politiske konsekvenser.

Derfor er de angiveligt russiske drab i Storbritannien bekymrende. Det ser ud til, at likvidering – især i Storbritannien – er ved at blive en russisk hverdagsaktivitet. Opmærksomheden på drabene blev vagt med likvideringen af Alexander Litvinenko i 2006.

Ifølge international presse er drabsforsøget på Skripal og hans datter bare det seneste i rækken af mistænksomme episoder, der har kostet i hvert fald 14 mennesker livet. Blandt de døde er ikke kun russiske oligarker og eksspioner, listen tæller flere engelske statsborgere.

Så hvad gør man ved det? Hvordan får man igen Rusland til at se internationale snigmord som noget ekstraordinært? Udvisning af diplomater er nok ikke tilstrækkeligt. Først må man spørge, hvorfor russiske aktører er villige til at risikere internationale snigmord – endda med avancerede midler, der sandsynliggør, at netop Rusland står bag.

Et bud er, at disse mord er en del af magtkampen hjemme i Rusland. De skal sende signaler til russiske oligarker og spioner om ikke at træde ved siden af eller hoppe af. I Londons søde liv er de ikke fri for de russiske efterretningstjenester. Mordene viser, at ”mafiaseringen” af russisk politik spreder sig til London sammen med de russiske oligarkers penge. Hvis Storbritannien vil stoppe internationale snigmord i London, så gøres det bedst gennem økonomiske trusler – men det vil også koste Storbritannien dyrt.