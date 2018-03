Michael Kuttner, Berlin-korrespondent på Jyllands-Posten.

BERLIN/BUDAPEST — Det var St. Patrick’s Day forleden, den irske nationaldag, og ambassaden i Berlin havde inviteret til stor komsammen. Der var rigeligt med Guinness og andre specialiteter, men det mest opsigtsvækkende var egentlig, hvad der blev sagt.

Der var to talere, den ene aftenens vært, ambassadør Michael Collins, den anden Irlands undervisningsminister Richard Bruton, som tilfældigvis var i byen.

»Irland er et stolt medlem af EU,« lagde Collins for; »vi er glade for at være i EU, og vi vil blive i EU.«

Her udbrød der en gevaldig jubel, for alle vidste, hvad der blev hentydet til: Storbritanniens snarlige udmeldelse af unionen. ”Snart” er vel i denne forbindelse relativt, for regeringen i London ser ud til at være i splid med sig selv, hvilket ikke gavner de såkaldte brexit-forhandlinger i Bruxelles.

Alt det førte til klapsalverne i Berlin.

Irerne i forsamlingen klappede, fordi de langt om længe følte sig privilegerede i forhold til briterne. Og tyske gæster var henrykte over for en gangs skyld at møde europæere, der var lige så begejstrede for EU som de selv.

Derefter kom Bruton på banen. Han har selv været i irsk politik siden 1970’erne, og broderen er tidligere regeringschef, så det må formodes, at han ved, hvad han taler om.

Bruton fortalte om lykken ved at være i EU. Det er, sagde han, »dér, hvor vor fremtid er«. Irland blev medlem af det daværende EF sammen med Storbritannien og Danmark 1973, og siden, erklærede Bruton, har man gjort enorme fremskridt.

Han fremhævede kvinders rettigheder. Inden medlemskabet var Irland et slags katolsk museum på kanten af Europa, der gjorde, hvad præsterne og Vatikanet befalede. En hel del præster ikke blot befalede, men befamlede. Alt det sagde Bruton ikke, men det var nok en del af baggrunden for begejstringen.

Hvad Bruton nævnte var, at premierministeren er erklæret homoseksuel, hvilket ville have været en umulighed i gamle dage. Og at Tyskland er »fundamentet for EU. Om forbundskansler Angela Merkel sagde han, at der er brug for »kombinationen af lederskab og erfaring«.

»Små medlemslande har betydning i Europa,« sagde han, »og vi har altid set det som en vej til at gøre os bedre.«

Nogle dage senere var man i Budapest. Der er valg i Ungarn den 8. april, og den nationalkonservative regeringschef Viktor Orban ser ud til at vinde, om end måske ikke så meget som tidligere.

Forskellen mellem den irske og den ungarske tilgang til EU er slående. Begge får milliarder i tilskud fra unionen, men hvor Irland tager imod med taknemmelighed, har man indtryk af, at Ungarn betragter pengene som sin ret.

Der er plakatkampagner mod EU-Kommissionen – bestilt af regeringen og betalt af skatteyderne – og Orban er kendt for at tordne mod Bruxelles ved enhver lejlighed. Men da han også tordner mod Den Internationale Valutafond, FN og finansmanden Georg Söros, der ligeledes har støttet ungarske institutioner med store summer, vender man i kommissionen efterhånden det døve øre til, har man indtryk af.

Det gælder også de øvrige medlemslande, undtaget måske Polen og Tjekkiet, der delvist er allierede. Politologer og folk fra oppositionen fortæller, at Orban blot har brug for et fjendebillede. Men der er også noget indædt over det. Da man besøger regeringstalsmanden Zoltan Kovacs, fortæller om St. Patrick’s Day i Berlin og spørger, om der ikke er en gevaldig forskel til ungarernes håndtering af EU, bliver han tvær.

»Det er et mærkeligt spørgsmål,« siger han; »vi er europæere, men vor holdning til EU’s fremtid er, at medlemskabet ikke skal gå dybere. Derimod skal hvert land være stærkere.«

Hvilket måske ikke er så forskelligt fra danske synspunkter. Men fra København er der trods alt ingen regeringskampagner mod EU.

Politilogen Robert Laszlo fra Political Capital, en tænketank i Budapest, siger, at den ungarske ledelse ved, at »pengene kommer fra EU, så Orban kan ikke gøre alt,« selv om han gerne ville.

Imens moser Irland på og får det bedste ud af det. Finanskrisen 2008 ligger bagude, sidste år voksede økonomien med over syv pct. Det er den største stigning i EU. Så har irerne endnu en grund til begejstring for Europa.