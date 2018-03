Karin Riis-Jørgensen er senior advisor i Kreab og fhv. medlem af EuropaParlamentet (V).

Der er begivenheder og oplevelser, der præger ens holdning afgørende.

Min dybtfølte proeuropæiske grundholdning blev grundlagt som nyvalgt medlem af Europa-Parlamentet ved markeringen i parlamentet af 50-året for rømningen af udryddelseslejren Auschwitz. Den imponerende franske liberale politiker Simone Veil – overlevende fra Auschwitz med fangenummeret på sin arm – var hovedtaleren.

Hun udtalte de for mig afgørende ord: »Jeg overlevede udryddelseslejren, ikke for at hævne, men for aldrig at glemme.« Hun trykkede hånd med den daværende tyske formand for Europa-Parlamentet – symbolet på forsoning mellem de to verdenskriges hovedfjender, Tyskland og Frankrig.

EU’s kerneopgave er beskyttelse. Ved dannelsen at beskytte landene mod hinanden. I dag beskyttelse af os europæere og vores værdier over for omverdenen. Og omverdenen er truende. Kast blot et blik på hovedemnerne for EU’s topmøde i sidste uge.

Forårstopmødet skulle som vanligt have haft fokus på vækst og beskæftigelse, men blev domineret af trusler om handelskrig med USA, en voksende konflikt med Rusland efter giftangrebet på britisk jord samt indblanding i valgkampe og misbrug af sociale medier.

Disse trusler kan kun imødegås ved, at EU står sammen. Den britiske premierminister måtte da også sande, at landet i den grad har brug for EU’s opbakning til en robust reaktion over for Rusland – ene gør ikke stærk, modsat mantraet fra brexit-tilhængerne. Premierminister Theresa May sagde, at den trussel, som Rusland udgør, respekterer ingen grænser.

Derfor har en britisk enegang ingen værdi. Det sætter landets udmeldelse af EU i relief.

Danmark deltager i en markant EU-koordineret afstraffelse af Rusland. Vi har indledt en europæisk værdikamp. USA’s uforudsigelige præsident fik også et samlet svar fra EU, som indtil videre undgår straftold fra USA, men hvor længe og på hvilke betingelser? EU står sammen – en for alle og alle for en. EU forsvarer en regelbaseret global frihandel.

USA’s ageren må give kuldegysninger hos den britiske regering. En frihandelsaftale med USA, som skal kompensere Storbritannien for tabet ved at forlade EU’s indre marked og toldunionen, har lange udsigter.

Statsminister Lars Løkke har draget de helt rigtige konklusioner af disse truende verdensbegivenheder med udfordringer fra USA i vest og Rusland i øst. Statsministeren understreger nødvendigheden af, at vi holder sammen, og minder os om værdien af dette fællesskab, som er unikt.

EU er en succes trods bureaukrati og ikke altid lige optimale beslutninger. Derfor, siger statsministeren, har vi brug for at få en ny europapolitisk debat i Danmark oven på brexit, Trump og Putin. Hvordan skal Europa udvikle sig? Statsministeren henviser også til Frankrigs og Tysklands ønsker om et stærkere samarbejde på forsvars-, rets- og euroområdet – netop de områder, hvor Danmark står uden for og derfor er udfordret.

En befriende klar og modig analyse.

Jeg efterlyser Socialdemokratiets udlægning af og svar på de samme udfordringer.

Mette Frederiksen betegnede på en Europa Konference Frankrigs og Tysklands ambitioner om et stærkere samarbejde som luftkasteller. Dem har Mette Frederiksen ikke brug for – hendes prioritet er at forsvare den danske velfærdsstat. Men hvis EU ikke evner at modstå trykket fra truslerne fra øst og vest, kan vi vinke farvel til vores velfærdsstat, som vi jo alle ønsker at sikre.

Jeg hilser en ny europapolitisk debat meget velkommen. Den vil skille bukkene fra fårene. Jeg håber inderligt, at Socialdemokratiet vil stå vagt om sin stolte europæiske arv og følge i kølvandet på de store europæere som Jens Otto Krag og Poul Nyrup og ikke lade sig friste af sirenesangen fra Dansk Folkeparti. Danmark kan ikke rage kastanjerne ud af ilden alene. Danmark hører hjemme i et tæt samarbejde med Tyskland og Frankrig.

Vi skal huske Simone Veils formaning »ikke hævne, men aldrig glemme« for at beskytte os mod os selv og mod andre.