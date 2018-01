Debat: Den genopstandne Berlusconi er valgets store joker

Karin Riis-Jørgensen er senior advisor i Kreab og fhv. medlem af EuropaParlamentet (V).

Den 4. marts går Italien til valg. Den 81-årige Silvio Berlusconi er valgets store joker. Den tidligere italienske premierminister, som for længst var erklæret død og begravet politisk, er genopstået. Jeg oplevede hans fald i efteråret 2011. Lige flyttet til Rom forventede vi, at italiensk politik ville følge sin vante bunga bunga-vej. Men den franske præsident, Nicolas Sarkozy, og den tyske kansler, Angela Merkel, viste for åben skærm manglende tillid til den italienske premierminister og hans økonomiske politik – markedet havde allerede givet Italien næsten junk-status. Derfor måtte Berlusconi gå. Han forlod i vanære embedsboligen ad sideindgangen.

Berlusconi kan noget med vælgerne.

Han kan aflæse folkestemningen. Lover pensionisterne flere penge, grøn dagsorden til de miljøbevidste, 23 pct. flad skat og naturligvis strammere kurs over for immigranterne. Han er charmerende og morsom. Jeg oplevede både hans værste og hans charmerende side på en og samme dag i Europa-Parlamentet i Strasbourg. Han kaldte daværende formand for den socialistiske gruppe i parlamentet, Martin Schulz, for Kapo – til stor stor bestyrtelse og vantro. Ved den efterfølgende frokost sad jeg over for Berlusconi, som – må jeg desværre erkende – var morsom og beleven.

Samtidig mestrer han at samle mindre partier omkring sig i en koalition, så han formentlig kan opnå de nødvendige 40 pct. af stemmerne, som er forudsætningen for at danne regering.

Han er ikke selv på valg, da han grundet en dom for grov skattesvig ikke er valgbar. Denne ældre herre er stadig ledestjernen for den italienske højrefløj.

Hans største koalitionspartner er partiet Lega – tidligere Lega Nord, som oprindeligt var et separatistparti for Norditalien. Lega Nord var medlem af den liberale gruppe i parlamentet, da jeg blev valgt i 1994. Men blev senere ekskluderet grundet dets fremmedfjendske holdninger. Nu er partiet derudover meget EU-kritisk. Lega plejer også omgang med Marine Le Pen. En rapport fra USA’s senat antyder, at Lega kan have modtaget penge fra det russiske hemmelige politi.

Vinderen i meningsmålingerne er Femstjernebevægelsen, som vil gøre op med vennetjenester og korruption.

Partiet er næret af landets politiske råddenskab. Partiet har lavet en stor EU-politisk kovending. Fra at ville tage Italien ud af euro-samarbejdet er partiet nu for euroen – brexit sender stor skygge over resten af EU.

Det afgående regeringsparti, Partito Democratico, står ikke stærkt. Partiet skræver bredt fra gamle kommunister til tidligere kristdemokrater. Bukserne har heller ikke kunnet holde. Tidigere gamle bitre formænd er brudt ud og skabt venstre-sammenslutningen Liberi e Uguali – Lige og Frie. Nu er den meget anerkendte antimafia-dommer og nuværende formand for Senatet, Pietro Grasso, i front. Han har større vælgertække og har mindeligt bedt de sure gamle mænd om at træde i baggrunden.

Min nære tidligere MEP-kollega og tidligere italiensk EU-kommisær og minister Emma Bonino står i spidsen for partiet +Europa – et centrum-venstre parti, der bekæmper anti-EU-kræfterne. Hun får næppe nogen indflydelse, men er en havn for de mange proeuropæiske vælgere.

Ved et middagsselskab i marts sidste år i Rom med tidligere ministre og embedsmænd frygtede man ikke valgene i Holland og Frankrig, men valget i deres eget land. EU-Kommissionen råber også vagt i gevær. Bruxelles, Paris og Berlin frygter, at de populistiske partier vil vinde og dermed skabe både økonomisk og politisk ustabilitet med risiko for at rokke ved de franske og tyske reformplaner for EU.

En meget anerkendt iagttager af italiensk politik, som abolut ikke er Berlusconi-fan, mener, at Berlusconi faktisk i dag vil være det bedste for Italien. Han er den eneste, der kan samle en koalition, der kan forhindre de populistiske partier Lega eller Femstjernebevægelsen i at lede den næste italienske regering. Det er beskæmmende og frygteligt trist for dette fantastiske land, der desværre ikke vil sit eget bedste.