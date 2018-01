Ambassadørens krystalkugle En række af Danmarks ambassadører giver i Jyllands-Posten deres bud på, hvad vi kan vente os i 2018.

De ser tilbage og frem og identificerer tendenser og udviklingen, som vi skal være opmærksomme på i det kommende år.

Før jul – halvandet år efter den britiske folkeafstemning – lykkedes det at afslutte første fase af forhandlingerne om Storbritanniens udtrædelse af EU. Hvis man låner Churchills bevingede ord, kan man sige, at om end det ikke var begyndelsen på afslutningen, så var det dog i det mindste afslutningen på begyndelsen af brexit.

Den videre proces vil få stor betydning for Storbritannien, men også for EU, Europa og Danmark, hvad enten man ser på det med politiske, økonomiske eller sikkerhedspolitiske briller.

Der er stadig lang vej, inden Storbritannien får viklet sig ud af 45 års europæisk samarbejde og får etableret et nyt og helt anderledes forhold til EU.

Det er en næsten ufatteligt kompleks opgave, hvilket måske bedst illustreres af, at det er nødvendigt at ansætte ca. 8.000 nye britiske embedsmænd i 2017 og 2018 og afsætte ca. 25 mia. kr. på årets finanslov til brexit-forberedelser – allerede inden EU og Storbritannien overhovedet er gået i gang med at forhandle det fremtidige samarbejde.

Brexit er uden sammenligning det mest politiserede emne i Storbritannien i mands minde. Skilsmissen fra EU deler ikke blot samfundet og vælgerne sådan cirka midt over, det splitter også de største politiske partier. Lederne af De Konservative og Labour balancerer på en knivsæg for at holde partierne samlet i parlamentet og undgå alt for mange brud på partilinjen.

Premierminister Theresa May skal ikke blot forhandle med EU, men også med sit eget parti og regering. Hun skal forhandle med parlamentet, hvor hendes flertal er usikkert; med erhvervslivet, som ønsker fortsat omfattende adgang til EU’s indre marked; og med de britiske selvstyreområder, hvor især Nordirland og grænsen med Irland, som fremover bliver EU’s ydre grænse, giver hovedbrud.

Det tog lang tid, men det lykkedes dog at opnå tilstrækkelige fremskridt i 2017 til at kunne komme videre til næste fase i skilsmisseforhandlingerne. I 2018 kaster EU og Storbritannien sig over forhandlingerne om en overgangsperiode og om den fremtidige aftale. Det bliver svært.

Brexit er uden sammenligning det mest politiserede emne i Storbritannien i mands minde. Skilsmissen fra EU deler ikke blot samfundet og vælgerne sådan cirka midt over, det splitter også de største politiske partier. Brexit er uden sammenligning det mest politiserede emne i Storbritannien i mands minde. Skilsmissen fra EU deler ikke blot samfundet og vælgerne sådan cirka midt over, det splitter også de største politiske partier.

Premierministeren skal sikre sig opbakning i partiet og i parlamentet til en forhandlingslinje og derefter forhandle med EU, inden Storbritannien træder ud i marts 2019.

Storbritannien ønsker en toårig overgangsperiode, hvor man vil bevare tilknytningen til det indre marked, toldunionen og dermed politikområder som energi, telekommunikation, miljø, forbrugerspørgsmål mv. Det betyder også, at Storbritannien skal acceptere EU’s regler i overgangsperioden, selvom Storbritannien ikke har stemmeret i EU, når de har forladt samarbejdet.

Hvilke ønsker har Storbritannien så til det fremtidige forhold til EU? Den britiske regering sigter efter en frihandelsaftale med EU, der er mere omfattende end EU’s nuværende cirka 50 frihandelsaftaler med andre lande.

Ikke mindst er det afgørende, at tjenesteydelser bliver omfattet af frihandelsaftalen – cirka 80 pct. af den britiske økonomi udgøres af tjenesteydelser, hvor især det finansielle område er af stor betydning.

En frihandelsaftale inklusiv omfattende adgang for tjenesteydelser vil være meget kompleks og tage lang tid af forhandle, og spørgsmålet er i det hele taget, om EU er indstillet på at imødekomme Storbritanniens ønsker, når nu landet har valgt at forlade det indre marked.

Den britiske regering ønsker ikke en såkaldt EØS-aftale, som Norge og Island har, da man ikke ønsker at overtage EU’s lovgivning uden at være repræsenteret ved forhandlingsbordet og i øvrigt ikke vil deltage i den fri bevægelighed for arbejdskraften.

I stedet peger man på Ceta (EU’s nylige handelsaftale med Canada) i en udvidet og skræddersyet version eller Ceta++, som flere britiske ministre udtrykker det. Desuden ønsker regeringen at fortsætte samarbejdet med EU på en række andre områder, som bl.a. sikkerhed, udenrigspolitik, forsvar, forskning, uddannelse, Euratom (Det Europæiske Atomenergifællesskab) og luftfart.

Hvad betyder brexit for Danmark? Det korte svar er, at det ved vi ikke endnu. Det afhænger af Storbritanniens fremtidige aftale med EU, som først vil falde på plads de kommende år. Der er ingen tvivl om, at der er danske interesser på spil. Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked og danske virksomheder er storinvestorer i landet og beskæftiger ca. 100.000 arbejdstagere.

En betydelig del af dansk fiskeri foregår i britiske farvande og med Storbritanniens udtrædelse af den fælles fiskeripolitik, skal der findes nye mekanismer for fiskerirettighederne. Danskerne i Storbritannien har hidtil nydt stor gavn af EU’s fri bevægelighed for arbejdskraften, som formentlig har gjort landet til det sted i udlandet, hvor flest danskere har bosat sig, og hvor flest danske studerende har taget deres uddannelse.

I udenrigspolitikken har Danmark og Storbritannien traditionelt haft stort sammenfald og har derfor naturligt arbejdet sammen om EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der har også været stort sammenfald på andre politikområder i EU såsom eksempelvis handelspolitikken.

Danmark har derfor en interesse i, at EU og Storbritannien indgår en omfattende aftale, men også en aftale, der respekterer princippet om, at rettigheder og pligter følges ad i EU-samarbejdet.