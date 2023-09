Regeringen prioriterer psykiatrien

Derfor har jeg også svært ved at forstå, at Jonas Schmidt her i avisen 17/9 kalder den store økonomiske saltvandsindsprøjtning »fuldstændig utilstrækkelig«.

Jeg er imidlertid helt enig med ham i, at det er spild af penge at etablere en ny psykiatrisk akuttelefon, hvis der ikke er ressourcer til at rådgive og hjælpe mange af de syge, der ringer ind. Derfor er det også helt afgørende, at akuttelefonen ikke blot bliver et nummer, men en samlet indgang til en psykiatri, hvor man rent faktisk kan få den rette hjælp og behandling.