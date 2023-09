Uden udenlandsk arbejdskraft ville vi være ilde stedt

Bjørn Brandenborg (S) skoser i JP 13/9 Dansk Erhverv for vores forslag til et paradigmeskifte om udenlandsk arbejdskraft. Danmark og resten af EU vil blive ramt af en demografisk storm, fordi vi bliver færre unge og flere ældre. Tyskland og Italien handler på det. Senest har Italien, som ellers fører en særdeles skrap kurs over for illegale indvandrere, vedtaget et program, der i løbet af de næste tre år vil betyde, at der vil blive givet op imod 452.000 arbejdstilladelser til personer fra lande uden for EU. Med udsigt til et fald i arbejdsstyrken herhjemme og demografisk modvind i mange af de EU lande, vi i dag rekrutterer arbejdskraft fra, giver det i høj grad mening at kigge i retning af lande, der ligger længere væk.