Skatteministeren bør gå af

Som så mange andre husejere fik jeg et chok, da jeg forleden på Vurderingsportalen så Skats nye vurdering af værdien af mit sommerhus. Værdien for grunden var på over 6 mio. kr. – den forrige var på 770.000 kr., altså næsten ni gange højere. Dertil kom, at værdien af hele ejendommen (værdien af grund plus hus) var på 2,8 mio. Det hænger jo slet ikke sammen. Medierne har været fulde af historier om lignende absurde vurderinger eller det, der er værre. I betragtning af at Skat nu har haft 10 år til at udvikle et nyt vurderingssystem, som skulle være bedre end det forrige, må det siges at være en skandale af dimensioner, som må betyde skatteminister Jeppe Bruus’ afgang. Men spørgsmålet er også, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave et nogenlunde realistisk vurderingssystem? Ejendomsværdiskatten er p.t. fastfrosset i kroner og øre. Hvorfor ikke også fastfryse grundskylden i kroner og øre og så afskaffe ejendomsvurderingerne? Det ville være en lettelse af de hårdt pressede boligejeres økonomi. Derudover ville det frigøre de medarbejdere, der forgæves har arbejdet med at udvikle et brugbart vurderingssystem.