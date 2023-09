Fædrelandskærlighed er ikke lig med krigsliderlighed

For det første er Toxværd ikke krigsliderlig, det er jeg ej heller. Men vi tror på, at noget er værd at forsvare, værd at kæmpe for og værd at dø for. Hvis man ikke er klar til at forsvare demokratiet og friheden med ord eller våben, accepterer man den dyriske verdensorden, hvor det kun er den mest brutale, som får ret.

For det andet burde Jørn Buch som historiker lære at benytte sig af historikernes fineste våben, nemlig kildekritik. Jeg er selv netop startet på historiestudiet på Københavns Universitet, og vigtigheden af kildekritik er ikke til at tage fejl af. Det er grundvolden for historiefaget. Dog vælger Jørn Buch ikke at gøre brug af denne disciplin og tror fuldt ud på mediernes opstilling om »den konservative krise«. Bevares, havde vi et katastrofalt valgnederlag, som er til at sammenligne med 1864, men blot fordi en gammel formand og et par ældre generalsekretærer brokker sig over, at et højrefløjsparti fører højreorienteret politik, betyder det ikke, at Det Konservative Folkeparti står midt i en overlevelseskamp.