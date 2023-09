Vi må aldrig vænne os til fyringsrunder i Mediedanmark

Og nej, jeg skriver ikke dette for at please debatredaktionen for at få dem til at bringe mit indlæg. Jeg skriver det, fordi jeg er dybt bekymret over nærmest uge efter uge at læse om fyringsrunder i det danske medielandskab.

Man skal ikke have mere ondt af journalister og de andre faggrupper i et dygtigt mediehus. Fyringsrunder hører til dagens orden overalt på arbejdsmarkedet.

Læg dertil, at det er af afgørende betydning, at vi har medier, der lever af at tjene penge.

Jeg ville hade at leve i et land, hvor det ikke er en god forretning at formidle nyheder, og hvor vi er overladt til statsmedier.