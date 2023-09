Man burde grine, hvis ikke det var, fordi det er en kæmpe skandale

Læs blot i medierne om fejl og ubegribelige vurderinger. Højdespringer er indtil videre en dame i Brabrand ved Aarhus, der købte sit hus i 2003 for 1,7 mio. kr. og nu præsenteres for en grundværdi på 45 mio. Vores nabo har en ejendomsværdi på 2,2 mio. og en grundværdi på 6,2 mio. Da jeg sad og tænkte over det, kom jeg til at grine så inderligt. Jeg er holdt op. Jeg burde græde over det.

Næste skridt i den historie bør være enkelt: Skrot systemet. Det dur ikke, og alle fire gode danske velfærdsmilliarder er misbrugt og tabt på det skændigste.