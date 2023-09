Højrefløjen har én udfordring: Sig selv

At se den konservative højrefløjs mest højlydte stemmer eksplodere i traditionsbunden forargelse over al bevægelse på blandt andet LGBTQ+-området og ligestilling er som at se et barn løbe i fuld fart mod en stikkontakt med en gaffel i hånden.

Det borgerlige armslængdeprincip over for alt, der lugter progressivt, er ikke kun småligt,