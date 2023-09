Når virkeligheden kommer tæt på – ændrer man tit holdning

For et år siden var formanden for EU helt positiv over for udbredelsen af ulve. Og fredning af ulvene. Ulvene skulle, trods bigotte landmænds bekymringer over for deres dyr, fredes. EU er for diversitet. Det må selv bønder kunne forstå.

Men nu er Ursula von der Leyen på ulvejagt igen. Efter at hendes elskede pony blev dræbt af en ulv i Tyskland sidste år, opfordrer EU-Kommissionens formand nu til en revurdering af beskyttelsesreglerne for ulve på tværs af kontinentet. Nu går hun ind for tæt kontrol.