Regering svigter psykiatrien – igen

Bevares, regeringen vil også smide 400 mio. kr. efter en akut psykiatrisk telefonlinje. I stedet for at tilknytte medarbejdere, de syge kan blive stillet om til via 112, skal der være en linje for sig selv. Og kommer den til at fungere ligeså ”godt” som 1818, så er det da stærkt begrænset, hvor mange liv den kan redde.

En akutlinje er spild af penge, hvis der ikke er ressourcer til at indlægge og hjælpe mange af de syge, der ringer ind. Så bliver det bare en ubrugelig menneskelig telefonsvarer.

Det er vanvittigt, at landets ledere, kun et år efter Field’s-massakren – og et par måneder efter at endnu en psykiatrisk medarbejder blev dræbt af en patient – stadigvæk ikke tager psykiatrien alvorligt. Hvor mange flere mennesker skal dø på grund af politisk inkompetence? Det ville jeg gerne have svar på. Desværre finder vi ud af det med tiden på den hårde måde med flere og flere meningsløse døde.