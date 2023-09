Sagen er bøf … oksebøf

Her i sensommervarmen er der i JP opstået en forbitret strid om, hvorvidt ”hakkebøf” mon kan laves på baggrund af svinekød i stedet for det normale oksekød, og nogle synes at mene, at det kan det godt, da ”hakket kød” ikke er artsspecifik. Men lige så lidt som f.eks. ”sojamælk” har med mælk at gøre, har svinekød med hakkebøf at gøre, eftersom ”bøf” (af fransk ”bœuf” = okse) ikke har noget at skaffe med svinekød. Forloren hare har heller ikke meget at gøre med hare, ligesom forloren skildpadde heller ikke er beslægtet med en skinbarlig skildpadde, og dét, man køber hos fiskehandleren som ”kaviar”, er som regel ”blot” stenbiderrogn, mens hest stegt som vildt ikke bliver mere vildt af dén grund.